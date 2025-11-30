La finalul meciului, când jucătorii au mers în fața suporterilor, au avut loc scene reprobabile.

Gheorghe Mustață: ”Nu vom mai accepta ca un jucător să vină în faţa noastră şi să vorbească aşa cum a vorbit Crețu!”

Certați de fani pentru atitudinea arătată pe teren, Vali Crețu, fundașul dreapta al campioanei României s-a apărat și a început să arunce vina pe Siyabonga Ngezana spunând că sud-africanul ”doarme pe teren”. De altfel, limbajul folosit de Vali Crețu nu a fost unul apreciat de suporteri.

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, i-a spus de mai multe ori fotbalistului să nu mai înjure. Înaintea meciului cu Farul Constanța, Mustață a venit cu explicații suplimentare. Liderul fanilor lui FCSB a transmis că atitudinea lui Crețu este impardonabilă și a subliniat că astfel de comportamente nu vor mai fi tolerate de către suporteri.

”Nu ştiu dacă e o tensiune în vestiar, dar dacă nu realizează că fotbalul se joacă pe goluri, cu ambiţie şi dăruinţă, e problema lor. Am văzut că se filma şi presa e tot timpul la datorie când se discută cu jucătorii. Au prins toată discuţia noastră, altcineva a venit cu o altă atitudine, nu de fotbalist, ci de băiat de peluză. Dar sperăm să realizeze că în momentul în care vii şi spui că doi ani ai făcut performanţă şi trăieşti din amintiri, este fix problema ta.

Când eşti la clubul ăsta trebuie să ştii foarte clar că se cere performanţă. Nu stăm să ne rugăm de jucători, că noi trebuie să jucăm în play-off sau că nu mai avem şanse şi trebuie să ne salvăm de la retrogradare. Aici se vorbeşte de performanţă. Aşa a fost obişnuit.

M-am referit la Vali Creţu. Nu vom mai accepta atitudinea unui jucător care să vină în faţa noastră şi să vorbească aşa cum a vorbit el. Dacă el crede că lucrurile astea sunt benefice pentru el, îl aştept în peluză.

Dacă ai atitudine de asta de băiat, vii în peluză. Eu n-am permis niciodată nimănui să înjure jucătorii, să vină cu reproşuri… Eu fotbalistic nu îi reproşez nimic, dar să vii cu atitudinea asta în faţa noastră… Dacă l-a văzut pe Alibec o dată, apoi a venit şi Creţu, mai urmează şi următorul, atunci nu mai are sens să discutăm. Vorbim vagabonţeşte, ca pe stradă. Eu nu voi permite niciunui jucător să ne injure”, a spus Gheorghe Mustață la Fanatik.

