"Nu l-am luat datorita numelui! E doxa de fotbal!" Mititelu Jr. a vorbit dupa ce l-a convins pe Mutu sa semneze! De la ce club urias se inspira

Adrian Mutu este noul antrenor al lui FCU Craiova!

Fostul selectioner de la tineret a semnat cu nou-promovata din Liga 1, dupa mai multe zile de negocieri, iar principalul sau obiectiv este accederea in playoff cu echipa din Banie.

Adrian Mititelu Jr., cel care se ocupa de echipa in absenta tatalui sau, care se afla la inchisoare, a vorbit despre numirea lui Mutu si a dezvaluit motivele pentru care l-a ales la echipa.

"Noi consideram ca Mutu e la inceput de drum, ca si noi, la primul an in Liga 1 dupa 10 ani. El poate arata, nu numai ca fotbalist, ca el poate face performanta. E un antrenor care isi doreste sa munceasca, dar cred ca el, indiferent de numele pe care il poarta, are abilitati foarte mari si ca antrenor.

Nu l-am luat pe Mutu datorita numelui. Am primit recenzii bune despre el si de la FRF, unde a antrenat la U21. Am vorbit cu el in ultimele zile si a aratat ca e doxa de fotbal", a spus Adrian Mititelu Jr. pentru Digi Sport.

Totodata, intrebat despre designul tricourilor si modul in care l-a anuntat pe Mutu, Mititelu Jr. a dezvaluit ca echipa de la care se inspira clubul sau este Chelsea, gruparea pentru care fostul fotbalist a evoluat in perioada 2003-2004.

"De mult timp noi am copiat din marketingul de la Chelsea. Inca de acum 15 ani ne inspiram de acolo", a explicat Mititelu.