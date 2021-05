"Lui Trica nu i s-a acordat increderea pe care i-o acordam noi!" Mesajul postat de suporterii FCU dupa anuntul ca Mutu a semnat

FCU Craiova a reusit promovarea in Liga 1 cu Eugen Trica antrenor.

Dupa promovare, Adrian Mititelu jr. l-a demis pe Trica, vineri seara numindu-l antrenor principal al echipei pe Adrian Mutu. Imediat dupa anuntul oficial facut pe pagina clubului, suporterii au reactionat fata de decizia luata de patron.

Cei din gruparea Peluza Sud 1997 au postat un mesaj in care i-au multumit lui Eugen Trica, tehnician caruia i-au spus ca il asteapta in peluza. Lui Mutu, fanii celor de la FCU i-au transmis ca ii vor acorda incredere si ca spera sa obtina rezultate la fel de bune ca in cariera de fotbalist.

"Din pacate, clubul nu i-a acordat lui Trica increderea pe care i-o acordam noi. Ii multumim pe aceasta cale pentru tot ce a facut pentru acest maret club, fiind pilonul de baza al promovarilor in prima si a doua liga. Te asteptam acolo unde stim ca iti place la nebunie, alaturi de noi in peluza, sa continuam misiunea cea mai de pret a noastra, sa aducem Stiinta acolo unde ii este locul. TRICA ESTE UNUL DINTRE NOI!

Adrian Mutu este probabil cel mai bun fotbalist roman al anilor 2000, bucurandu-ne pe toti la fiecare din cele 35 goluri marcate pentru tricolori. Este un antrenor la inceput de cariera, iar noi ii acordam toata increderea si speranta, dorind sa realizeze ca antrenor al Stiintei lucruri cel putin la fel de marete precum a realizat cu ghetele in picioare. Adi, hai sa trecem la treaba", a fost mesajul suporterilor din Peluza Sud 1997.