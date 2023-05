Răscoală împotriva lui Gigi Becali? „Atmosfera la FCSB e critică! Vor să plece! Toate din cauza lui!” Dezvăluiri din vestiar 

FCSB a pierdut titlul în penultima etapă. După 2-0 pe terenul Farului Constanța încă din minutul 17, roș-albaștrii au pierdut cu 2-3 și au bifat al optulea an în care nu câștigă campionatul. Vizibili afectați de acest insucces, elevii lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii au fost învinși categoric în ultima etapă de Rapid, 1-5.

Bănel Nicoliță, detalii despre situația de la FCSB

Bănel Nicoliță dezvăluie că atmosfera la FCSB este mai rea decât la prima vedere. „Uefantasticul” mărturisește că a aflat de la un jucător al vicecampioanei cât de gravă este situația. Mai mult, fotbaliștii roș-albaștrilor îl învinuiesc pe Gigi Becali pentru schimbările pe care le-a făcut la pauza meciului cu Farul, când FCSB conducea cu 2-1, pentru că au ratat titlul.

„Am vorbit cu cineva de la FCSB după meciul cu Rapid. Mi-a spus niște lucruri… Atmosfera este critică. Nu au putut să-și revină după ce au pierdut campionatul.

Mi-a spus că au fost deranjați de schimbările de la pauza meciului cu Farul. Atmosfera nu e bună și tot ce se întâmplă rău acolo e din cauza lui Gigi.

Mi-a spus: 'Vreau să plec. Dezastru!'. Asta este”, a declarat Bănel Nicoliță pentru Fanatik.

Mihai Stoica, profund afectat că FCSB a pierdut campionatul

Mihai Stoica a revenit în studioul Orange Sport după o săptămână de absență, mai precis de la înfrângerea FCSB-ului cu Farul, 2-3, din penultima etapă, care a făcut-o pe FCSB să piardă titlul pentru al optulea an consecutiv. Directorul Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a mărturisit că a fost profund afectat de eșecul de la Ovidiu și că suferința a fost similară cu cea de la Middlesbrough, când Steaua București a ratat ocazia de a jucat finala Cupei UEFA, după ce a condus cu 3-1 la general la pauza meciului din retur.

„N-am putut să vin la emisiuni, nu eram în stare să ies din cameră. Nu știu, n-am nicio amintire de după meci până am ajuns acasă. Nu știu cum am condus.

La Middlesbrough era 2-0 pentru noi. Voiam golul 3, simțeam că nu e suficient. Acum, la fel. La 2-0 am avut ocazie și mi-am zis că nu e bine. Mă uitam, era minutul 35, și voiam să intrăm cu 2-0 la cabine. Nu s-a întâmplat, apoi s-a ales praful.

Dar nu meritam. Am jucat împotriva unei echipe unde Alibec nu juca, cel mai important fotbalist. Jucau titulari doi copii de 17 ani, supertalentați, dar de 17 ani. Iar noi n-am fost în stare să conservăm un rezultat. Am ajuns să conducem cu 2-0 aproape din nimic. Și n-am fost în stare. Poate și un rezultat de egalitate ne dădea șanse. Nu ne-am prezentat cum trebuie și ne-am cam făcut de râs.

A intervenit în pauză această înfiorătoare teamă de succes. Am fost extrem de dezamăgit. Mă așteptam ca asta să se instaureze în tabăra echipei lipsite de experiență. Ei, aici e clar meritul lui Gică Hagi, au reușit să treacă și peste acel 2-0 și să câștige meciul.

Atunci, din toată inima și cu toată sinceritatea, fără niciun pic de ipocrizie, spun că merită titlul! Abia marți i-am scris lui Gică Popescu mesajul de felicitare. Eram inert”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Mihai Stoica: „Gigi Becali are teamă de cartonașe galbene!”

Oficialul FCSB a fost întrebat de moderatorul Silviu Tudor Samuilă dacă a încercat să se opună schimbărilor făcute de Gigi Becali la pauza, când i-a înlocuit pe Joonas Tamm (31 ani) și Octavian Popescu (20 ani) cu Iulian Cristea (28 ani) și Andrei Cordea (23 ani).

„Nu are rost să mai discutăm, e fapt consumat. Nu îmi mai amintesc meciul. Noi nu arătasem bine nici în prima repriză, doar Coman, Șut sau Compagno. Gigi Becali are teamă de galbene, o are de mult timp”, a mai spus Mihai Stoica.