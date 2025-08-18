Rapidiștii fac praf conducerea după remiza cu FCSB: ”O glumă proastă care ne face să ne smulgem părul din cap. Cât să mai tolerăm incompetența asta?”

Rapid a evoluat duminică seară pe Arena Națională din postura de echipă gazdă în derby-ul cu FCSB. Campioana României a controlat mare parte din meci, iar elevii lui Costel Gâlcă nu s-au regăsit decât în ultimele 10 minute.



Elvir Koljic a smuls punctul în derby după ce a realizat o ”dublă” și a electrizat publicul rapidist de pe Arenă. Doar că, acest lucru nu a menajat conducerea de o reacție tăioasă a suporterilor.



Fanii sunt indignați de maniera în care echipa lui Gâlcă joacă. Suporterii susțin că Rapid nu a realizat niciun transfer potrivit, chiar dacă s-au aruncat aproape două milioane de euro pe achizițiile sezonului 2025/26.



Rapidiștii: ”Un punct furat, un joc jalnic și un management care ne calcă pe nervi” / ”Hazrolaj și Jambor sunt o glumă proastă care ne face să ne smulgem părul din cap. Cât să mai tolerăm incompetența asta?”



”Un punct furat, un joc jalnic și un management care ne calcă pe nervi. Ca rapidist, să vezi un 2-2 cu FCSB e ca și cum ai găsi un leu pe jos după ce ți-ai pierdut portofelul.



Da, e un punct, dar ce mai contează când jocul Rapidului a fost o rușine absolută? O echipă dezorientată, cu jucători care se împiedicau în minge ca niște amatori, o 'găină fără cap' care a smuls un egal mai mult din mila sorții decât din merit.



Sincer, mi-e și jenă să mă laud cu rezultatul ăsta. Hai să vorbim pe șleau despre elefantul din Giulești: departamentul de transferuri e un dezastru ambulant.



Drillon Hazrolaj și Timotej Jambor, aduși pe bani grei, sunt o glumă proastă, o risipă de resurse care ne face să ne smulgem părul din cap. Cât o să mai tolerăm incompetența asta?



Ah, vă reamintim că Borza si Ermal Krasniqi au fost aduși prin implicarea directă a patronului, să ne înțelegem!



Nu mai merge să ne ascundem în spatele succesului cu Albion Rrahmani, ca și cum un transfer bun de acum o mie de ani justifică toate gafele de azi. Cei care aleg jucătorii trebuie să dea socoteală, acum, nu mâine, pentru că suporterii rapidiști nu sunt fraieri să aplaude la infinit un management care aruncă banii pe fereastră.



Și ce durere să vezi FCSB cum își păstrează jucătorii de top, vând doar pe sume serioase și joacă cu o coerență care ne lipsește cu desăvârșire. Noi? Noi i-am lăsat să plece pe Horațiu Moldovan, Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani și Rareș Ilie. Cu ei patru, aveam o echipă de speriat campionatul, o 'super mega trupă' care ar fi ras tot.



În loc de asta, ne uităm la un Rapid care arată ca o trupă de liga a treia, alergând haotic și trăind din noroc. Acest 2-2 e un plasture pe o rană care sângerează de mult. Rapidul merită mai mult, noi, rapidiștii, merităm mai mult



Dar cu un management care ne vinde vise și ne livrează coșmaruri, viitorul arată sumbru. Treziți-vă, domnilor din conducere, că răbdarea noastră se termină!



Hai Rapid, dar haide odată cu adevărat!”, a scris 1923.ro.

