La conferința de presă de după meci, Marius Șumudică (54 de ani) a fost întrebat și despre absența lui Kader Keita (24 de ani), pe care-l consideră ”cel mai bun transfer realizat de Rapid”.



Mijlocașul s-a accidentat la antrenamentul echipei și va fi absent pentru următoarea perioadă. ”Asta e soarta mea”, a spus, cu amărăciune, Marius Șumudică.



Marius Șumudică a făcut anunțul: Keita e OUT



„Nu mai poate să joace. Are două fracturi, are ochiul zici că e Mike Tyson. Asta e soarta mea! La cinci contra doi s-a întâmplat, la jocul ăla de încălzire. S-a dus să blocheze o minge, a fost lovit de un coleg. Am crezut că nu are nimic.



Seara a început să verse, a făcut și o comoție. A fost, i s-au făcut investigații și l-am pierdut. Motorul echipei. Din punctul meu de vedere, cel mai bun transfer realizat de Rapid”, a spus Marius Șumudică.



După accidentarea suferită, Keita a postat un mesaj pe rețelele de socializare, alături de o fotografie de la spital: ”Hai, Rapid! Voi reveni cât mai curând posibil”.



Transferat de Rapid sub formă de împrumut de la CFR Cluj în iarnă, Keita a evoluat în 31 de meciuri în acest sezon pentru ambele formații.