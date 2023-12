Ilie Poenaru exultă după ce a învins în Giulești. Care a fost "rețeta"

FC Voluntari a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, fornaţia Rapid Bucureşti. Într-un meci din etapa a 19-a a Superligii. Este a patra înfrângere stagională pentru giuleşteni.

Ilie Poenaru râde, cântă și dansează

Ilie Poenaru a câștigat ultimele cinci meciuri din postura de adversar al echipei din Giulești, iar partida de sâmbătă seara a pregătită fără cusur. A sesizat și jocul lui Andrei Borza, fundașul stânga tranferat de Dan Șucu și Victor Angelescu de la formația lui Gică Hagi, Farul Constanța.

”Nu am nimic cu Rapidul, din contră, e o echipă pe care o simpatizăm cu toții. Din păcate pentru ei am reușit să luăm cele trei puncte și asta e cel mai important. Și împotriva lui FCSB dacă te uiți am câștigat multe meciuri, la fel și cu Craiova. Am fost foarte bine organizați din punct de vedere tactic. Poate la posesie nu am stat prea bine, am fost pragmatici. Știam că întâlnim o echipă aflată în suferință și ne-am așteptat la asta.

A fost strategia noastră să jucăm mai jos și să lovim pe contraatac. Mi-a ieșit și schimbarea după ce l-am urcat pe Ricardinho, deoarece Borza am văzut că juca mai mult în atac. Am mutat jocul acolo, nu de foarte multe ori, dar a fost suficient cât să marcăm”, a declarat Ilie Poenaru, potrivit Digisport.