Radoi, ADIO Steaua?! Ce spune despre lupta la titlu cu CFR: "Titlul e dat de duminica daca bate!"

Mirel Radoi e sigur ca o victorie a uneia dintre cele doua rivale in derby-ul din weekend va da favorita clara la titlu.

Radoi nu tine cu Steaua, chiar daca a jucat si a antrenat acolo. Vrea doar ca viitoarea campioana sa ajunga departe in Europa.

"Daca vorbim de o victorie a CFR-ului, cred ca va fi decisiva si CFR va lua titlul. Asta chiar daca multa lume spune ca 5 puncte pot fi recuperate in 8 etape. Eu spun ca nu se mai pot recupera. O victorie a Stelei o face favorita chiar daca va fi doar un punct diferenta. In acest moment, cred ca CFR are un mic avantaj, dar sa nu uitam ca cei de la CFR vor aborda meciul fara arma lor principala, antrenorul. Nu am neaparat o favorita, imi doresc o campioana care sa mearga mai departe in Champions League sau Europa League, asta e cel mai important", a spus Radoi.