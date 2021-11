Probleme uriașe la o echipă din Liga 1: ”Clubul este în colaps”

Academica Clinceni, echipă de playoff în sezonul precedent, trece prin momente critice. Situația financiară a echipei nu este deloc roz, iar rezultatele nu apar. Academica Clinceni este singura echipă din campionat fără victorie în acest sezon.

Ionuț Chirilă a vorbit la Ora Exactă în Sport

Astfel că nu ar trebui să mire că formația antrenată de Ionuț Chirilă este ”lanterna roșie” a clasamentului. Elevii săi nu reușesc să se motiveze în fața adversarilor, iar rezultatele nu mulțumesc. Antrenorul echipei a vorbit despre soarta echipei în perioada următoare.

„Clubul este în colaps. Vom vedea, vom vedea dacă vom putea termina sezonul. Situația financiară este dificilă. Eu pentru jucători am rămas la Cluj (n.r. - după eșecul 0-2 cu CFR), încerc să îi ajut, să aduc sponsori”, a spus Ionuț Chirilă, marți dimineața, la Pro X.

Chirilă a vorbit și despre meciul cu CFR, fiind de părere că echipa lui a făcut un meci bun, raportat la diferența de valoare dintre echipe.

”Încercăm să jucăm un fotbal cât mai bun și să recuperăm cei opt jucători care ne-au lipsit cu CFR. Am văzut pe canalele de televiziune că am fost criticat pentru declarațiile mele. Eu am spus că din punct de vedere al jocului colectiv, al faptului că am construit cu curaj pe pressingul CFR-ului, am ieșit cu pase scurte și am avut o bună circulație a balonului în multe momente de joc este una, iar diferența de valoare ese alta.

Au decis execuțiile și valoarea unor jucători peste media campionatului. Am spus că aseară, în ciuda faptului că ne-au lipsit opt jucători și când esti o echipă mică contează relațiile de joc, nu ne-am făcut de râs și am făcut o propagandă bună fotbalului”, a mai spus acesta.