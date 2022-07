Gazdele au deschis scorul cu un gol marcat de Gabi Tamaș, după o lovitură de la colț. A fost prima reușită a „lupilor galbeni” în acest sezon.

Reușita ploiștenilor a marcat și un moment mai puțin fericit. „Veteranul” Gabi Tamaș (39 de ani) a dat cu pumnul într-un banner după gol și s-a tăiat la mână.

Tamaș le cere coechipierilor să fie mai concentrați la fazele fixe

„Nu putem să spunem că ne bucurăm, am luat gol iar pe sfârşit de meci, dintr-o faza fixă. (n.r. - la bucuria de după golul marcat) Am crezut că e mai moale acea pancartă şi era mai tare. De bucurie, de euforie am dat cu pumnul şi m-am tăiat puţin.

Trebuie puţină concentrare la micile detalii, faze fixe. Noi mergem să punem probleme echipelor adverse şi să câştigăm”, a declarat liderul defensivei prahovenilor.

În urma egalului obținut duminică seară, cu Sepsi OSK, nou-promovata Petrolul a făcut primul punct din acest sezon.