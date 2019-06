Primul trofeu din noua ISTORIE a Stelei! Victorie clara cu Carmen! Iovan: "Copiii isi omoara tatii! Ne dau afara din casa! Eu am inceput de pareza!" Discurs emotionant

Lacatus a plecat dupa dezastrul din play-off. Steaua a ratat promovarea pentru al doilea an la rand, insa castiga Cupa Romaniei.

Adversar in finala pe Bucuresti i-a fost chiar Carmen, echipa care a invins-o in 'finala' play-off-ului. Steaua - Carmen s-a terminat 3-1. Suporterii stelisti n-au fost la meci, dar le-au lasat jucatorilor un banner in care-i certau pentru ratarea obiectivului.

Stefan Iovan, antrenor interimar in aceasta partida, si-a anuntat si el despartirea de Steaua printr-un discurs dur, in care critica atitudinea suporterilor.

"A fost foarte dureros ce s-a intamplat in play-off. In fotbal, mi s-au intamplat multe. Campionatul regulat l-am dominat de la un capat la altul. Nu trebuie hulita echipa asta. Trebuie sa avem echilibru. Daca pierzi, nu trebuie sa te decapiteze nimeni. Am facut performanta aici ca jucatori, am dus clubul pe cele mai inalte culmi. Din cauza sacrificiului am inceput de pareza, am coxartroza. Nu e normal sa nu ne mai putem gasi locul in Ghencea. Acum ce se intampla? Copiii isi omoara tatii, ii dau afara din casa! Am mai facut meciuri bune, viata merge inainte. E victoria lor, e cupa lor, a baietilor. Au calitate, nu cum s-a scris ca n-au valoare. Sa nu credeti ca s-a facut coada de jucatori valorosi la Steaua si noi nu i-am luat. Nu mai ramane nimeni din staff-ul vechi, nu mai suntem antrenorii echipei mari", a spus Iovan la Digisport.