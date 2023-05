Șanse minime să continue! Primul jucător pus pe lista de transferuri de CFR, după ce ardelenii au ieșit din cursa pentru titlu

Denis Kolinger a fost adus în vara anului trecut la CFR Cluj sub formă de împrumut pe o perioadă de un an, de la Velje Boldklub (Danemarca), cu opțiune de transfer definitiv.

Deși a fost titular în meciul pierdut de CFR Cluj împotriva FCSB-ului cu scorul de 1-0, Denis Kolinger nu a reușit să se impună în primul „11” în acest sezon, antrenorul Dan Petrescu preferând să se bazeze mai mult pe „cuplul” Burcă - Yuri.

Varga: „Poate că nu îl mai vrea Petrescu!”

Patronul Neluțu Varga a lăsat de înțeles că sunt șanse minime ca croat să continut alături de ardeleni.

„Hai să așteptăm și finalul sezonului. Avem acum alte lucruri foarte importante pe cap după ce am pierdut cu FCSB și am pierdut lupta pentru campionat. Dar dacă tot mă întrebați de Kolinger, atunci vă pot spune că aștept și eu să văd ce are Dan Petrescu de gând cu acest fotbalist pe care noi l-am adus sub formă de împrumut la CFR. E adevărat că avem și prima opțiune pentru un transfer definitiv, dar poate că nu îl mai vrea și de la vară Dan Petrescu. Nu știu să vă zic exact acum.

Aștept și părerea celor din boardul CFR-ului, iar ultima decizie este evident că o voi avea eu”, a spus Neluțu Varga, potrivit Prosport, care susține că și alte surse din cadrul clubului susțin că Denis Kolinger cu va continua la CFR din vară.

750.000 de euro este cota de piață a lui Denis Kolinger, potrivit transfermarkt.com

30 de meciuri a adunat fundașul central în tricoul campioanei, în acest sezon, în toate competițiile, reușid să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.