Corvinul a revenit în județul Hunedoara, o dată cu partida câștigată scor 3-2, în detrimentul FC Voluntari, în etapa 11 a Superligii.

Nou-promovată în eșalonul de elită al fotbalului românesc, Corvinul Hunedoara își va juca meciurile de pe teren propriu la Petroșani, în următoarele trei sezoane, conform planului inițial de construcție a noului stadion.

Stadionul vechi din Hunedoara, ușor demolabil, potrivit rezultatelor din primele zile de lucrări

Demolarea vechiului stadion din Hunedoara a început și este programată să fie finalizată cel târziu la începutul primăverii, însă compania angajată a anunțat că își dorește să încheie procesul până la finele anului 2026.

Obiectivul se anunță, conform operațiunilor din prima săptămână de lucru, fezabil, deoarece vechile gradene erau deterioritate și permit, în consecință, o demolare ușoară.

În primele zile au fost distruse o parte din gradenele peluzelor stadionului, iar scaunele tribunei mari au fost înlăturate.

Într-o postare a contului de Facebook al Primăriei Municipiului Hunedoara, se prezintă starea precară a vechiului stadion, care prezenta riscuri structurale. „Gradene care se desprind la a doua lovitură de picon, plăci prefabricate din beton aşezate, pur şi simplu fără niciun fel de material de consolidare/întărire, direct pe un val de pământ devenit extrem de nisipos şi, automat, instabil, structuri de beton crăpate în tribune, chiar şi în tribuna mare, scări „subţiate” până la structura de fier-beton,” se menționează într-un comunicat lansat pe rețelele sociale.

În anul 2024, vechiul stadion a găzduit meciuri din sferturile, respectiv semifinalele Cupei României, Corvinul Hunedoara învingând CFR Cluj și FC Voluntari, scor 4-0, respectiv 3-1.