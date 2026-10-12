Termenul de finalizare a lucrărilor este de 6 luni, însă există toate premisele ca acestea să fie gata mai devreme, astfel încât, la început de 2027 să poată fi demarate lucrările pentru construirea noului Stadion Corvinul 1921 Hunedoara.

A început demolarea stadionului Corvinul

„Este un moment de o însemnătate aparte pentru mine şi pentru fiecare microbist hunedorean. Un moment ce îmbină o poveste frumoasă care se sfârşeşte pentru ca o alta, şi mai frumoasă, să poată începe. Cu riscul de a mă repeta: vechiul stadion, construit între 1957 şi 1960, nu mai putea fi adus la standardele actuale.

Ar fi costat mult şi, la final, am fi avut ... tot un stadion vechi. De aceea, încă din 2017, am început să facem demersuri pentru un stadion nou. Cu sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Laurenţiu Nistor, am ajuns în punctul în care, acum, există un contract de execuţie pentru un nou stadion la Hunedoara, cu un proiect tehnic finalizat ce aşteaptă să fie materializat începând din 2027”, a declarat Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara.