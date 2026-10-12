FOTO A început demolarea stadionului Corvinul. Care e termenul de finalizare a lucrărilor

A început demolarea stadionului Corvinul. Care e termenul de finalizare a lucrărilor Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Demolarea vechiului stadion al grupării Corvinul Hunedoara a început luni. Într-o primă fază va fi dezafectată jumătatea vestică a stadionului, inclusiv „Tribuna mare”.

TAGS:
StadionCorvinul Hunedoara
Din articol

Termenul de finalizare a lucrărilor este de 6 luni, însă există toate premisele ca acestea să fie gata mai devreme, astfel încât, la început de 2027 să poată fi demarate lucrările pentru construirea noului Stadion Corvinul 1921 Hunedoara.

A început demolarea stadionului Corvinul

„Este un moment de o însemnătate aparte pentru mine şi pentru fiecare microbist hunedorean. Un moment ce îmbină o poveste frumoasă care se sfârşeşte pentru ca o alta, şi mai frumoasă, să poată începe. Cu riscul de a mă repeta: vechiul stadion, construit între 1957 şi 1960, nu mai putea fi adus la standardele actuale.

Ar fi costat mult şi, la final, am fi avut ... tot un stadion vechi. De aceea, încă din 2017, am început să facem demersuri pentru un stadion nou. Cu sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Laurenţiu Nistor, am ajuns în punctul în care, acum, există un contract de execuţie pentru un nou stadion la Hunedoara, cu un proiect tehnic finalizat ce aşteaptă să fie materializat începând din 2027”, a declarat Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara.

  • Corvinul stadion 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Noua arenă va fi construită printr-un proiect derulat de Compania Naţională de Investiţii, în valoare totală de 54 de milioane de euro

Contractul de lucrări pentru demolarea vechiului Stadion "Corvinul 1921" Hunedoara a fost semnat la 28 septembrie.

Demolarea vechiului stadion se face cu fonduri din bugetul local.

Noua arenă va fi construită printr-un proiect derulat de Compania Naţională de Investiţii, în valoare totală de 54 de milioane de euro (inclusiv TVA), proiect la a cărui realizare va contribui şi municipiul Hunedoara cu 25 la sută din valoarea lucrărilor de construcţii şi montaj - 10,3 milioane de euro (sumă care va fi alocată în mai multe tranşe, pe durata derulării lucrărilor).

News.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce crede Marcel Ciolacu despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Are capacitatea de a coagula o majoritate”
Ce crede Marcel Ciolacu despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Are capacitatea de a coagula o majoritate”
ARTICOLE PE SUBIECT
Veste uriașă pentru clubul din Superligă! Lucrările la stadion sunt 80% finalizate
Veste uriașă pentru clubul din Superligă! Lucrările la stadion sunt 80% finalizate
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii marchează la prima ocazie
FC Argeș - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii marchează la prima ocazie
Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK: „Mi-a spus că este aproape să se rezolve”
Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK: „Mi-a spus că este aproape să se rezolve”
Fotbalistul dat afară de la FCSB, nota 5 și suspendare în Turcia! Cum a reușit să ia două cartonașe galbene în doar 4 minute
Fotbalistul dat afară de la FCSB, nota 5 și suspendare în Turcia! Cum a reușit să ia două cartonașe galbene în doar 4 minute
Gigi Becali a anunțat cine se va ocupa de transferuri la FCSB de acum încolo: „Până se face treaba”
Gigi Becali a anunțat cine se va ocupa de transferuri la FCSB de acum încolo: „Până se face treaba”
FAȚA LA JOC | Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Cătălin Moroșanu, de la 21:00, pe VOYO SPORT 1
FAȚA LA JOC | Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Cătălin Moroșanu, de la 21:00, pe VOYO SPORT 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răsturnare de situație la FCSB! Jucătorul amenințat de Mihai Stoica primește un nou contract

Răsturnare de situație la FCSB! Jucătorul amenințat de Mihai Stoica primește un nou contract

Spaniolii au aflat! Transferul lui Vinicius, pregătit în mare secret

Spaniolii au aflat! Transferul lui Vinicius, pregătit în mare secret

Transfer pentru Ianis Hagi: ”S-a ajuns la un acord”

Transfer pentru Ianis Hagi: ”S-a ajuns la un acord”

Nota lui Darius Olaru, titular în Union Saint-Gilloise - OH Leuven! Gol și autogol, înger și demon

Nota lui Darius Olaru, titular în Union Saint-Gilloise - OH Leuven! Gol și autogol, înger și demon

OUT de la FCSB? Replica lui Mihai Stoica după ce i s-a cerut demisia: ”Mustață își depășește puțin atribuțiile!”

OUT de la FCSB? Replica lui Mihai Stoica după ce i s-a cerut demisia: ”Mustață își depășește puțin atribuțiile!”

Gigi Becali s-a lămurit! Jucătorul care e OUT de la FCSB: ”Nu ai de ce să-l mai bagi”

Gigi Becali s-a lămurit! Jucătorul care e OUT de la FCSB: ”Nu ai de ce să-l mai bagi”



Recomandarile redactiei
Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK: „Mi-a spus că este aproape să se rezolve”
Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK: „Mi-a spus că este aproape să se rezolve”
Gigi Becali a anunțat cine se va ocupa de transferuri la FCSB de acum încolo: „Până se face treaba”
Gigi Becali a anunțat cine se va ocupa de transferuri la FCSB de acum încolo: „Până se face treaba”
Fotbalistul dat afară de la FCSB, nota 5 și suspendare în Turcia! Cum a reușit să ia două cartonașe galbene în doar 4 minute
Fotbalistul dat afară de la FCSB, nota 5 și suspendare în Turcia! Cum a reușit să ia două cartonașe galbene în doar 4 minute
Brazilianul cu clauză de 100.000.000 de euro la Barcelona, adus în Superliga! Ce salariu i s-a oferit
Brazilianul cu clauză de 100.000.000 de euro la Barcelona, adus în Superliga! Ce salariu i s-a oferit
FC Argeș - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii marchează la prima ocazie
FC Argeș - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii marchează la prima ocazie
Alte subiecte de interes
Gata în doi ani! Bijuteria de 65 milioane de euro pe care FCSB va juca la Linz în play-off-ul Europa League (joi, de la 20:00, în direct pe VOYO)
Gata în doi ani! Bijuteria de 65 milioane de euro pe care FCSB va juca la Linz în play-off-ul Europa League (joi, de la 20:00, în direct pe VOYO)
Turul stadioanelor de la EURO 2024 | VfB Stuttgart Arena, ”stadionul preferat al românilor”, va găzdui și un meci din grupa tricolorilor
Turul stadioanelor de la EURO 2024 | VfB Stuttgart Arena, ”stadionul preferat al românilor”, va găzdui și un meci din grupa tricolorilor
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris

stirileprotv FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Ce crede Marcel Ciolacu despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Are capacitatea de a coagula o majoritate”

stirileprotv Ce crede Marcel Ciolacu despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Are capacitatea de a coagula o majoritate”

Premiul de aproape 2,5 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câştigat. Unde s-a jucat biletul norocos

stirileprotv Premiul de aproape 2,5 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câştigat. Unde s-a jucat biletul norocos

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!