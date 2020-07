FCSB ataca CFR Cluj in formula completa! Revenire importanta langa echipa inainte de derby

Daca CFR Cluj l-a pierdut pe Kevin Boli inainte de derby, la FCSB se remarca o revenire importanta inainte de meciul cu echipa lui Dan Petrescu.

Mihai Pintilii va reveni pe banca tehnica a lui FCSB la derby-ul cu CFR Cluj, dupa ce actualul antrenor secund al 'ros-albastrilor' a fost suspendat doua etape.

El nu a putut sta pe banca la meciurile cu Dinamo si Universitatea Craiova dupa ce a comentat la adresa arbitrului partidei dintre FCSB si FC Botosani, primind cartonasul rosu. In plus, fostul fotbalist a fost penalizat si cu suma de 9.000 lei.

In meciul cu CFR Cluj, programat sambata, de la ora 21, Mihai Pintilii va reveni pe banca tehnica, acum in calitate de antrenor secund al lui Toni Petrea, care a fost prezentat oficial in cursul acestei saptamani.

Cei doi vor lucra alaturi de Thomas Neubert, noul preparator fizic al echipei, care a vorbit foarte frumos despre fostul fotbalist.

"Il stiu pe Pinti foarte bine. A fost un jucator grozav, un lider pe teren. Era foarte destept si inteligent. Am vazut ca o sa lucram toti trei impreuna (n.r. alaturi de Toni Petrea).

O sa mai fie Horea, Kurti, antrenorul de portari si sa vedem cine o sa mai fie. Pentru mine este important ca toata lumea sa stie ca trebuie sa lucram impreuna pentru acelasi scop", a declarat Neubert.