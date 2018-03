Prima reactie a Astrei dupa anuntul ca Edi Iordanescu vrea sa plece: "L-a deranjat ce a spus Niculae"

Edi Iordanescu s-a suparat dupa declaratiile date de patronul Niculae la finalul meciului cu CSU Craiova.

"Rezultatul i se datoreaza lui Edi Iordănescu si arbitrului Tudor. Iordanescu vad ca joaca tot la 0-0 si in play-off", s-a plans Niculae dupa meci.

Presedintele Dani Coman spune ca nu se pune problema plecarii lui Iordanescu in acest moment, dar recunoaste ca antrenorul a fost deranjat de criticile patronului.

"Edi Iordanescu mai are contract inca un an din vara. Edi e suparat pe rezultatul de la Craiova, pe jocul echipei, dar asta nu inseamna ca a solicitat conducerii sa plece. Aseara am discutat cu el, incercam sa obtinem cat mai mult din acest play-off. Ne dorim sa terminam in primele 3, dar suntem constienti ca avem o limita peste care nu stiu daca putem trece, suntem o echipa noua.

Am demonstrat ca suntem capabili sa facem lucruri bune si in acest an. Avem jucatori care au jucat in B, in C, nu cred ca ne permitem sa ne batem sa castigam campionatul. Jucatorii au demonstrat ca sunt capabili sa progreseze. La vara, cu cateva achizitii bune, ne putem bate pentru locurile fruntase. Sunt convins ca lui Edi nu i-a cazut bine ce a spus patronul", a spus Coman la PRO X.