Duminică seară, Gloria Buzău a pierdut pe teren propriu contra campioanei FCSB, scor 0-2, iar echipa lui Eugen Neagoe a ajuns la patru eșecuri consecutive în Superliga.

Eugen Neagoe: "Ce vreți? Până la urmă, sunt 16 echipe. Două trebuie să meargă în Liga 2"



La conferința de presă de după meci, Neagoe a reproșat conducerii că transferurile de la Gloria Buzău s-au făcut foarte târziu în această iarnă, iar echipa ar avea nevoie în continuare de întăriri.



"Ce vreți să vă spun? Am venit într-un moment foarte greu, când echipa era pe ultimul loc. Tot acolo suntem. Am avut o perioadă bună în care jucătorii s-au autodepășit. Nu am fost ascultat. Toți au crezut că e ușor fotbalul, dar nu e.



Mă rog încă din noiembrie să aducem jucători ca să rezolvăm problemele. Nu s-a întâmplat acest lucru. Încercăm pe ultima sută de metri să aducem jucători. E foarte greu să faci o echipă peste noapte. E foarte greu, foarte complicat.



Încercăm pe ultima sută de metri să aducem unul sau doi jucători ca să întărim echipa.



Pe jucătorii noi trebuie să îi forțăm și să îi aducem cât mai repede în echipă. Nu avem timp să îi pregătim o lună de zile. Trebuia să îi aducem de mai multă vreme. Dacă erau cu noi în pregătire, era altceva. Din păcate, nu s-a putut.



Ce vreți? Până la urmă, sunt 16 echipe. Două trebuie să meargă în Liga 2. Trebuie să meargă cineva și în Liga 2. Dacă nu te organizezi așa cum trebuie, nu poți face peste noapte ceea ce trebuie să faci în urmă cu foarte mult timp. N-ai cum! Dacă voi îmi spuneți că se poate face, de acord cu voi. Facem exact așa cum credeți voi.



Nu avem timp. Trebuie să îi forțăm și să îi băgăm pe cei noi cât mai repede în echipă. Nu putem să-i pregătim o lună de zile. Efectiv nu ai cum! Sunt foarte multe aspecte, dar nici nu am timp și nici nu vreau să intru în alte amănunte", a spus Eugen Neagoe, la conferința de presă de după meciul cu FCSB.



Gloria Buzău a strâns doar 19 puncte în primele 27 de etape, iar distanța față de următoarele clasate, FC Botoșani și Poli Iași, este acum de 5 puncte.



În ultimele trei etape din sezonul regulat, Gloria Buzău va înfrunta FC Hermannstadt (deplasare), UTA Arad (acasă) și CFR Cluj (deplasare).

Clasament Superliga