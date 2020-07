Presedintele FRF a explicat cum ar arata Liga 1 cu 16 echipe! "Ar exista o miza si pentru echipele din playout!" Ce se va intampla la intalnirea de maine

Razvan Burleanu a comentat la Pro X situatia din Liga 1.

Presedintele FRF a declarat ca Adunarea Generala de maine are rolul de a ajuta echipele din Liga 1 sa inteleaga ce s-ar intampla in cazul in care campionatul nu s-ar putea incheia pe teren.

"Nu am solicitat intreruperea playout-ului. Trebuie sa intelegem ca relatia dintre FRF si LPF este una de subordonare. Liga Profesionista de Fotbal, conform legii sportului si statutului FIFA, este o structura sportiva subordonata federatiei. Daca mi-as fi dorit ca playout-ul competitiei sau Liga 1 sa se opreasca, atunci pur si simplu am fi discutat acest subiect in cadrul Comitetului Executiv.

Singurul lucru pe care l-am solicitat a fost ca cluburile sa poata discuta intr-o Adunare Generala toate scenariile care trebuie aplicate in cazul in care competitia nu poate fi finalizata. Acest lucru l-as fi vazut oportun inainte de inceputul acestui final de sezon, dar nu s-a intamplat si sunt cluburi care nu stiu ce clasament s-ar aplica daca competitia ar trebui sa se opreasca. Intr-o situatie de criza ai nevoie de decizii de criza. In Liga a 2-a, de exemplu, trebuiau disputate 14 meciuri, asta ar fi insemnat ca nu exista posibilitatea amanarii niciunei etape. Acest lucru nu ar fi fost posibil. Aceeasi situatie este in Liga 1. De aici este aceasta situatie divergenta intre federatie si LPF", a spus Burleanu la Ora exacta in sport.

Acesta a vorbit si despre posibilitatea schimbarii sistemului competitional din Romania intr-unul cu 16 echipe.

"Se face acum o analiza pe sistemul competitional cu 16 echipe. Federatia a propus acum doi ani acest sistem. Atunci LPF a respins acest scenariu. Noi, la nivel de Comitet Executiv, avem pe agenda in sedinta din 3 august, o discutie despre implementarea acestui sistem. Noi consideram ca este oportun ca acest sistem sa fie introdus din sezonul 2021/22. Daca maine cluburile din Liga 1 si detinatorii de drepturi TV vor propune o asemenea varianta, cu siguranta si noi vom fi de acord.

Avantajele unui sistem cu 16 echipe... Noi am luat in calcul mai multi indicatori: numarul de spectatori, audientele TV, miza sportiva si o utilizare cat mai buna a calendarului competitional. Astfel, s-ar pastra acest sistem divizat, cu playoff si playout. Ar putea fi introdusa o punte intre cele doua, dandu-se o miza echipelor din playout, cum ar fi ca echipa campioana in playout sa joace un baraj cu echipa de pe ultimul loc de Europa din partea superioara a clasamentului.

In plus, ar exista mai multe oportunitati pentru jucatori, antrenori, suporteri si o mai buna utilizare a infrastructurii sportive, a stadioanelor deja construite sau a celor care urmeaza sa fie construite", a punctat presedintele FRF la Pro X.