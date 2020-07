BREAKING NEWS | "Testele efectuate initial au fost FALSE!" Comunicat oficial al CFR-ului dupa scandalul cazurilor de Covid-19 de la club! Anunt BOMBA in Liga 1!

CFR Cluj a publicat pe site-ul oficial un comunicat de presa care da peste cap Liga 1.

Campioana en-titre a Romaniei a declarat ca niciunul dintre jucatorii sau membrii staff-ului nu au fost infectati cu noul coronavirus.

"Clubul CFR 1907 Cluj a respectat absolut toate masurile cuprinse in Protocoalele MTS/FRF/LPF si toate recomandarile venite din partea autoritatilor. Am dat dovada de transparenta in relatia cu autoritatile statului si ne-am luat toate masurile de preventie posibile pentru a opri raspandirea acestui virus.

In urma investigatiilor si retestarilor efectuate in ultimele zile s-a dovedit faptul ca din totalul de 23 de persoane depistate pozitiv NICIUNA nu este si nici nu a fost infectata cu virusul SARS-CoV-2, asadar testele efectuate initial au fost fals-pozitive.

Ca urmare a acestei situatii create, echipa noastra nu a putut disputa meciul cu FC Botosani duminica, asa cum era programat initial, acesta fiind reprogramat pentru data de astazi. In urmatoarele 6 zile, CFR 1907 Cluj va trebui sa joace 3 meciuri, toate extrem de importante pentru clubul nostru.

E important de mentionat faptul ca pana astazi, echipa a fost privata de posibilitatea desfasurarii antrenamentelor, fapt care poate afecta forma baietilor in aceste meciuri ramase.

De asemenea, faptul ca antrenorul principal al echipei noastre, Dan Petrescu, alaturi de o parte a staff-ului sau tehnic, nu va putea fi alaturi de echipa in urmatoarea perioada este un mare handicap al echipei noastre in lupta pentru titlu", au scris clujenii.