Președintele de la Chindia a comentat „pierderea” lui Marco Dulca după reacția furioasă a primarului din Târgoviște: „Am fost obligați!”

După victoria din turul cu Dunajska Streda din al treilea tur al preliminariilor UEFA Europa Conference League, scor 1-0, Gigi Becali a dat drumul la transferuri. Patronul investise deja 1.7 miloane de euro pentru David Miculescu, dar și 100.000 de euro pentru Bogdan Rusu, transferați după plecarea lui Florin Tănase.

În cursul zilei de vineri, FCSB a anunțat transferurile lui Eduard Radaslavescu, Radu Boboc și Marco Dulca. Transferul mijlocașului de la Chindia Târgoviște l-a scandalizat pe primarul Cristian Stan, care a spus că nu a înțeles decizia de a-l ceda pe o sumă atât de mică, mai ales în contextul în care Dulca este un jucător de perspectivă.

Președintele Chindiei a oferit noi explicații legate de plecarea lui Marco Dulca

Marcel Ghergu, președintele de la Chindia Târgoviște, a vorbit despre plecarea tânărului fotbalist, spunând că clubul a fost obligat să îl cedeze odată ce clauza de reziliere stabilită i-a fost plătită. Din suma de 250.000 de euro, clubul din Târgoviște rămâne cu doar jumătate din sumă, restul revenindu-le celor de la Farul.

”S-a achitat clauza de transfer al lui Marco, care a fost de 250.000 de euro + TVA. Cei de la FCSB au dat banii și am fost obligați să-l cedăm pe Marco Dulca. Clauza a fost fixată la semnarea contractului, în urmă cu un an. Sigur, nu e prea bine pentru noi că această despărțire vine în plin campionat și nu înaintea sezonului. Cu siguranță, plecarea lui Marco este o pierdere pentru Chindia. Am fi putut să aducem un înlocuitor pentru Marco din timp, dar și așa ne vom descurca

Nu știu de ce e lumea supărată la Târgoviște după plecarea lui Marco, dar trebuie să știți că noi nu avem buget pentru transferuri. Ne descurcăm așa cum putem și luăm doar jucători liberi de contract. Totuși, clubul este unul curat. Avem restanțe financiare de doar o lună de zile, deci nimic deosebit din acest punct de vedere. Iar față de Marco mai avem mici obligații, pe care le vom rezolva în curând”, a declarat Marcel Ghergu conform prosport.ro.