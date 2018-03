Han-mania. Povestea fotbalistului nord-coreean care face senzatie in Serie A si e dorit de Juventus

Cel mai cunoscut jucator nord-coreean este legitimat la Cagliari si ar putea ajunge din vara la Juventus Torino.

Han Kwang-song (19 ani) s-a nascut in capitala tarii, Phenian, si a fost trimis pentru perfectionare la La Masia, celebra academie de juniori a clubului FC Barcelona. De acolo s-a intors in tara natala, la FC Chobyong, a impresionat la Campionatul Mondial U17 din Chile (2015) si, la insistentele senatorului italian Antonio Razzi, prieten apropiat al dictatorului Kim Jong-un, el s-a alaturat academiei lui Cagliari, dupa ce a trecut cu bine o perioada de proba.

In scurt timp, a devenit primul nord-coreean care a jucat in Serie A, pe 2 aprilie 2017, cand echipa sa a invins pe Palermo, in deplasare, scor 3-1. Han a fost imprumutat in turul campionatului la Perugia, in Serie B, unde a marcat 7 goluri si a dat 3 pase decisive in 17 meciuri jucate. In acest moment, atacantul a jucat deja 5 meciuri pentru Cagliari si este urmarit de Juventus Torino, dupa ce a impresionat la echipa sarda, fiind considerat unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti din Serie A. Valoarea sa de piata, conform site-ului transfermarkt.com este de 5 milioane de euro. Kim Jong-un ar fi un mare fan al fotbalului italian si ar fi lansat o invitatie, daca tranzactia se finalizeaza, pentru ca Juventus sa joace un meci amical pe stadionul "Rungrado - 1 Mai" din Phenian, in fata a 115.000 de spectatori.

Italienii cer sa nu mai fie platit

Insa, in ciuda simpatiei care il inconjoara, Han se afla sub un strans control al puterii comuniste de la Phenian. Dupa ce a fost invitat la show-ul tv "La Domenica Sportiva", unul dintre cele mai populare din Italia, sportivul a trebuit sa refuze prezenta din cauza ordinelor venite direct de la Kim Jong-un. De asemenea, jurnalisti si ONG-uri din Italia au cerut clubului din Sardinia sa nu ii mai plateasca salariile fotbalistului, din moment ce toti banii sunt trimisi in Coreea de Nord, fiind o forma de a alimenta cu valuta regimul comunist si de ocoli emborgourile internationale. Conform legii din Coreea de Nord, salariile cetatenilor aflati la munca in afara granitelor tarii apartin guvernului. La apogeul programului de munca, in 2015, Coreea de Nord avea 150.000 de cetateni in strainatate, care munceau in conditii de munca fortata (pana la 20 de ore pe zi / 6 zile pe saptamana), pe sume cuprinse intre 120 si 150 de dolari pe luna, ocolind sanctiunile ONU, acestia trimitand tarii de origine un total in valuta echivalent cu 2,3 miliarde de dolari. Majoritatea nord-coreenilor lucreaza in China si Rusia, insa altii au fost trimisi si in tari precum Algeria, Angola, Cambodgia, Ethiopia, Libia, Malaysia, Mongolia, Nigeria, Oman, Polonia, Quatar si Emiratele Arabe Unite.

Un alt nord-coreean este sub contract cu Perugia

In Italia mai evolueaza un compatriot al lui Han, Choe Song-hyok (20 ani), mijlocasul stanga imprumutat de Perugia (Serie B), unde a fost coleg cu juniorul roman Dan Berci, la Olbia Calcio (Serie C). El este component al nationalei U23 a Coreei de Nord, a fost format de clubul FC Chobyong si a mai jucat pentru echipa U19 a Fiorentinei. De altfel, echipa din Florenta a preferat sa nu semneze un contract de profesionist cu acesta tocmai pentru ca s-au ridicat serioase intrebari in privinta destinatiei finale a banilor din salariul fotbalistului.

Nationala de seniori a Coreei de Nord mai are in componenta sa cativa fotbalisti care evolueaza in strainatate: Kim Song-gi (FC Machida Zelvia / Japonia), Pak Song-chol (Visakha / Cambogia), Ri Yong-jik (Kamramare Sanuki / Japonia), Myong Cha-hyon (Radnički / Serbia), An Byong-jun (Roasso Kamamoto / Japonia) si Jong Il-gwan (FC Luzern / Elvetia).

Dincolo de exotismul situatiei, Coreea de Nord este cea care i-a aplicat una dintre cele mai surprinzatoare infrangeri Italiei la un Campionat Mondial, dupa ce a invins-o in 1966, scor 1-0, pe Ayresome Park din Middlesbrough, printr-un gol marcat de Pak Doo-ik, care a fost avansat de la gradul de caporal la cel de sergent pentru aceasta reusita.

Autor: Gabriel Chirea