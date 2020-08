Poli Iasi a adus doi fotbalisti noi la echipa. Unul dintre ei a fost legitimat la Lazio! 

Nikolaos Baxevanos s-a transferat la Poli Iasi.

Poli Iasi a reusit sa il imprumute timp de un sezon pe fundasul central Nikolaos Baxevanos in varsta de 21 de ani. Fotbalistul grec a fost legitimat in perioada 2016-2019 la Lazio, formatie pentru care nu a reusit insa sa debuteze. In sezonul trecut, Baxevanos a fost imprumutat la FC Botosani, acolo unde a evoluat doar cateva minute intr-un singur meci.

De asemenea, albanezul Donaldo Acka a fost si el legitimat la formatia din Copou. Spre deosebire de Baxevanos, Acka a semnat un contract pe doua sezoane cu iesenii. Mijlocasul defensiv in varsta de 22 de ani a evoluat in ultimii doi ani la formatia albaneza Luftetari. Acesta a reusit sa inscrie un gol in cele 41 de meciuri jucate, conform ProSport.

Cei doi fotbalisti vor face parte din lotul pentru partida de duminica contra celor de la Chindia Targoviste.