Poenaru critică abordarea CFR-ului: „Nu este normal să transferi un jucător cu o zi înainte de meci! Știau că îmi dă echilibru”

Gaz Metan Mediaș a rezistat eroic până în al treilea minut de prelungiri cu CFR CLuj. Însă inspirația lui Neguț, de la ultima fază, a făcut ca echipa din Gruia să se impună cu 2-1 și să obțină prima victorie din 2022, după 4 remize consecutive.

În meciul contra campioanei României, Ilie Poenaru nu s-a putut baza pe cel mai important jucător din defensiva sa. Yuri Matias (27 ani) s-a înțeles cu CFR, iar în cel mai scurt timp se va pregăti sub comanda lui Dan Petrescu. Însă antrenorul Gazului este iritat de modul în care conducerea clujenilor a forțat transferul fundașului central chiar înaintea jocului.

Poenaru: „S-a creat o presiune din partea lor”

„E un lucru care mă deranjează tare. Dacă cei de la CFR și Craiova vor un jucător, nu este normal să transferi un jucător cu o zi înainte de meci. Am fost contactați de CFR, acum o săptămână au făcut o ofertă pentru Yuri, eu nu am fost de acord cu suma.

Ieri, au acceptat oferta pe care au am cerut-o, dar nu este normal. Jucătorul de două zile este bulversat, a venit la mine, îmi participă la faze fixe și azi îmi vine și îmi spune că nu poate să joace, că e terminat, că e o presiune mentală. S-a creat această presiunea din partea lor, știau că e un jucător care îmi dă echilibru. Atunci am decis să nu îl iau în lot, dar nu este corect ceea ce se întâmplă. Îi urez lui Yuri multă baftă la noul său club”, a declarat Ilie Poenaru la finalul meciului.

În altă ordine de idei, tehnicianul a mărturisit că este mulțumit de atitudinea elevilor și a ținut să-i laude pentru că au dominat campioana României în repriza a doua.

Poenaru: „La ultima fază ne dăm cap în cap”

„A fost dezamăgitor. Primele 35 de minute au fost ale lor, trebuie să recunoaștem că ne-au presat. Am schimbat puțin sistemul, am avut 8 jucători la dispoziție, am jucat un 5-4-1, să îi blocăm. Am anticipat cum o să joace, le știu traseele, dar nu am fost mai inspirați, Gabi și Matricardi știau că Petrila se duce pe prima bară. Ne atenționase o dată, a doua oară nu ne-a iertat.

A doua repriză, în proporție de 80% a fost a nostră, am avut 3 situație clare, Nasser de două ori, Lixi din 6 metri. Dar, din păcate, noi nu marcăm, iar la ultima fază de joc ne dăm cap în cap, scapă și primim un gol nemeritat. Îi felicit pe jucători, sunt mândru de cum se antrenează, într-o situație ca a noastră nu știu ce echipe s-ar prezenta așa. Am jucat de la egal la egal cu campioana.

Am încercat să fac schimbările pe final, nu am pe cine să bag. Am un Nasser care nu este 100% fizic, jucători accidentați, supendați”, a precizat Ilie Poenaru.