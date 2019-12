Cristi Daminuta si-a gasit linistea la Timisoara.

Fotbalistul trecut pe la Inter si Milan joaca acum in C, la ACS Poli. Nu mai are succes pe teren, dar e fericit in viata privata. Daminuta s-a casatorit a 3-a oara si urmeaza sa devina tata. Fotbalistul de 29 de ani a luat-o de sotie pe Madalina Rinca, dupa ce mai fusese casatorit in doua randuri. Daminuta a anuntat azi, pe conturile sale de pe retelele de socializare, ca e oficial 'luat'. :)