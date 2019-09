S-a intors Daminuta! A semnat cu una dintre cele mai slabe echipe din Romania! Anunt OFICIAL: unde va juca

Trecut pe la Inter si Milan cand era un pusti, Daminuta e departe de perioada in care visa ca va ajunge la cel mai inalt nivel in fotbal.

Daminuta s-a intors la Timisoara si a semnat cu ACS Poli. Retrogradata in C la finalul sezonului trecut, ACS Poli e printre cele mai slabe echipe profesioniste din Romania in acest moment! In 5 etape scurse de la startul campionatului, n-a reusit sa obtina decat un punct. ACS Poli e ultima in Seria a 4-a din liga a 3-a. Nu-si propune decat sa scape de retrogradare, un obiectiv insa greu de atins in actualele conditii de la club.



Daminuta, 29 de ani, a mai jucat in primavara in divizia C, la Millenium Giarmata, apoi a fost pentru scurt timp in ligile inferioare italiene, la Virtus Cupello.

Daminuta poate juca atat mijlocas defensiv, cat si fundas central.