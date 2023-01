Roș-albaștrii au avut una dintre cele mai importante campanii de transferuri în vara lui 2022, iar acum se pregătesc de alte mutări. FCSB a și renunțat la câțiva jucători, anunțând recent plecările, fie sub formă de împrumut, fie cedați definitiv, însă vicecampioana nu se oprește aici, existând mai multe nume pe „lista neagră” a lui Gigi Becali.

Ianis Stoica și Alexandru Musi au fost împrumutați în această iarnă, iar Andrei Dumiter a fost anunțat oficial drept noul jucător al lui FC Voluntari. FCSB a renunțat la câteva nume din atac pentru a pregăti o sosire pe care Gigi Becali o are în minte.

Arnold Garita (27 ani), jucătorul care a impresionat în tricoul lui FC Argeș în acest sezon, se află pe radarul lui Gigi Becali de câteva luni. Cu toate astea, nu doar FCSB este interesată de camerunez, ci și Rapidul, astfel că vicecampioana s-ar putea 'duela' cu giuleștenii pentru transferul său.

FCSB, interesată de Arnold Garita

Atacantul transferat de FC Argeș în iulie 2022 de la Bourg-en-Bresse a trecut pe la mai multe cluburi de-a lungul carierei. Impresarul Daniel Stanciu a vorbit despre ofertele primite pentru jucător, dezvăluind care este principalul obiectiv în ceea ce îl privește pe Arnold Garita.

„Dorit, e posibil să fie, și nu doar de cele două. Interesul nostru e să îl vindem în străinătate pe o sumă importantă”, a declarat Daniel Stanciu pentru PRO TV și www.sport.ro.

650.000 de euro este cota lui Garita conform Transfermarkt.

7 goluri și un assit a reușit în 21 de meciuri jucate în acest sezon.

Mihai Stoica a confirmat mai multe plecări și a dat nume

Managerul general al roș-albaștrilor, Mihai Stoica, a spus numele jucătorilor care vor pleca în această iarnă de la FCSB, pe lângă cei împrumutați deja.

„În Turcia, sunt câţiva jucători care nu vor face deplasarea. Sunt Ducan, Boboc, Bouhenna, Dulca, Dumiter, Rusu. Nu ştim dacă şi-au găsit alte echipe, nu vom conta pe ei. Nu vom conta pe ei. Am preferat să luăm câţiva jucători foarte tineri. Ei se pot antrena cu noi.

Nu vom conta pe ei în perioada care urmează. Dacă nu-şi rezolvă problemele cu alte echipe, vor juca la echipa a doua. Am preferat să aducem tineri în lot. Condiţii de antrenament sunt”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Ce a declarat Gigi Becali despre Arnold Garita

„Da, da, da. Așa este, de unde știi? Garita a fost o chestiune de moment, l-am văzut în meciul cu noi, în meciul cu Craiova, parcă și i-am spus lui Dică. I-am spus ”să vezi ce ne face ăsta”.

E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o. Am dat un telefon și așa am dat ordin, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis că la iarnă vreau să fie la noi, rezolvați problema”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, în luna octombrie.