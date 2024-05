Pleacă Mitriță și Ivan? Răspunsul dat de Costel Gâlcă, după Farul - Universitatea Craiova 3-3

Oltenii au fost conduși cu 3-0 până în minutul 77, însă Alex Mitriță a reușit un hattrick și, astfel, Universitatea Craiova păstrează șanse la locul doi în play-off.

Costel Gâlcă: ”Acum rămân toți, dar nu știm ce se va întâmpla în vară!”

La finalul meciului, Costel Gâlcă i-a lăudat pe jucătorii intrați de pe banca de rezerve, dar a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Alex Mitriță.

Tehnicianul a anunțat că se vor face mai multe schimbări importante în lotul oltenilor în această vară și a lăsat să se înțeleagă faptul că Alex Mitriță și Andrei Ivan ar putea pleca de la gruparea din Bănie.

”Am spus că va fi un meci foarte greu, știam ce ne așteaptă. Repriza a doua am căzut total în anumite momente. Laurențiu Popescu a apărat foarte bine, a scos câteva mingi foarte bune. Încet-încet, am avut o atitudine mai bună și am putut să reintrăm în joc.

Mitriță e foarte important pentru noi, are o calitate individuală foarte bună, poate marca, poate contribui decisiv. A fost și cu ajutorul echipei, pentru că după intrarea jucătorilor de pe bancă, echipa și-a schimbat atitudinea.

Bana a intrat bine și cu FCSB. E a doua partidă, dar e un jucător foarte vertical. În fotbalul de azi, acești jucători sunt decisivi pentru echipă.

Vor veni jucători noi, trebuie să avem un lot competitiv. Nu știm câți jucători vor veni, dar sper să fac alegerile cele mai bune. Campionatul următor echipa va fi mult mai pregătită, cu idei clare de joc, cu o atitudine mult mai bună și cu încredere.

În acest moment rămân toți, sunt jucătorii Universității Craiova, dar nu știm ce se va întâmpla în vară (n.r. dacă Ivan și Mitriță rămân la Universitatea Craiova). Așteptăm finalul campionatului și vom vedea”, a spus Costel Gâlcă la finalul meciului.

