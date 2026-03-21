Tricolorii întâlnesc selecționata Turciei pe 26 martie, de la ora 19:00, într-o partidă decisivă. Învingătoarea din acest duel va juca în finala barajului împotriva Slovaciei sau statului Kosovo.

Ioan Andone crede că jucătorii români trebuie să abordeze meciul calculat, oferind ca exemplu modul în care Universitatea Craiova s-a apărat în inferioritate numerică în fața lui Dinamo (scor 1-0).

Tactica sugerată pentru duelul decisiv

Fostul tehnician a analizat nivelul actual al primei reprezentative și a făcut o paralelă amuzantă cu metodele de luptă din trecut folosite împotriva otomanilor. El a subliniat că actuala generație, deși lipsită de o arie vastă de selecție, are nevoie de o tresărire de orgoliu pentru a reuși o surpriză.

„Eu o spun că ăsta e cel mai bun lot pe care îl puteam alege. Păi nu avem! Nu au mai apărut jucători români, nu mai joacă, ne luptăm între noi în campionatul intern. Ne bazăm pe Burcă, care vine din China. Probabil în anii următori vor apărea. Coubiș, Duțu, probabil în anii următori vor apărea.

Acum este probabil una dintre cele mai slabe generații. Vom vedea, poate o să ne răspundă acum, e șansa lor. Poate vedem o sclipire de-asta de orgoliu, le trebuie multe, multe. Dar putem face asta, turcii se sperie. Noi avem istoria cu care îi putem surprinde. Noi trebuie să fim inteligenți, să îi pârjolim, să îi lăsăm fără apă, să îi ducem în niște ținuturi mlăștinoase (n.r. - râde). Trebuie să ne uităm și la istorie. Trebuie să jucăm ca Universitatea Craiova cu Dinamo, extrem de inteligent au jucat”, a spus Ioan Andone.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).