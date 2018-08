Cristiano Ronaldo i-a socat pe medicii italieni! Portughezul nu are varsta: i-a lasat masca pe toti la vizita medicala

Cristiano Ronaldo i-a impresionat pe italieni la vizita medicala.

Cristiano Ronaldo i-a uimit pe medicii italieni la vizita medicala facuta la Juventus. Potrivit medicilor italieni, portughezul in varsta de 33 de ani este din punct de vedere fizic la nivelul unui pusti de 20 de ani.



Ronaldo are 7% grasime corporala, in conditiile in care media pentru o persoana de varsta lui este de 10-11%. De asemenea, Ronaldo are masa musculara de 50%, media fiind de 46%.



Juventus a platit 105 milioane de euro pentru a-l aduce pe Ronaldo de la Real Madrid.