Piturca NU ACCEPTA un comportament ca al lui Puscas! Masurile luate de antrenorul Craiovei la echipa: "Sa va zica Ivan ce le-am spus" 

Incapatanarea lui George Puscas de a bate penalty-ul, pe care l-a ratat, desi trebuia sa il execute Stanciu, in meciul dintre Romania si Norvegia a ridicat semnale de alarma antrenorilor.

Cosmin Contra a avut o iesire nervoasa la adresa lui George Puscas, din cauza incapatanarii acestuia de a bate penalty-ul. Cei doi au lamurit situatia, insa antrenorii din fotbal il critica pe atacantul celor de la Reading pentru atitudine.

Victor Piturca a vorbit despre momentul Contra-Puscas. Antrenorul Universitatii Craiova si fostul selectioner al Romaniei, si-a avertizat jucatorii sa nu aiba atitudinea lui Puscas, altfel vor fi pedepsiti.

"Intrebati-l pe Ivan ce le-am spus. Vor avea amenda 5000 de euro. Cum adica sa discuti inaintea meciului ca o sa bata un anumit jucator penalty-ul, apoi sa ia alt jucator mingea sa execute? E in regula daca isi da acordul antrenorul, mi s-a mai intamplat si mie, dar asa cum a fost in aceasta situatie. Nu stiu cum as fi reactionat intr-un astfel de moment, chiar nu stiu.

Ce reactie a avut Contra? Ce a facut asa rau? La fotbal se injura, stim ca e un joc barbatesc si se mai poate injura la nervi, chestiile astea se intampla. Cosmin Contra si-a recunoscut vina, cei de la FRF la fel, asa ca nu mai are rost sa discutam acest subiect", a spus Piturca conform Telekom Sport.