EXCLUSIV | "Pai eu intram pe teren si-i luam mingea din mana!!!" Ionel Ganea, despre momentul penaltyului de la Romania - Norvegia! Ce spune despre Puscas

Ionel Ganea, fost mare jucator al nationalei Romaniei, marcator al unui gol extrem de important dintr-un penalty, in victoria cu Anglia de la EURO 2000, spune ca Puscas nu trebuia lasat sa bata 11 metri cu Norvegia. "Daca s-a stabilit ceva dinainte, pai asa ramane", spune Ionel Ganea.

Ganea: "Eu intram si ii luam mingea din mana!"

"Asa cum a subliniat si el, si-a asumat acest lucru, dar din pacate nu a reusit sa si marcheze. Mie sincer imi pare rau, pentru ca eu spun ca se putea castiga meciul asta. Ne legam de Puscas acum, dar ideea e ca la 1-0 tot aveam ce sa aparam. Eu atunci reactionam altfel, bagam al 3-lea fundas central. Aveam ce sa apar. Eu vorbesc de mine acum, na...



V-ati uitat la gol, nu? Ce ati observat? A ajuns Benzar, un jucator cu talie destul de mica, langa un atacant de 2 metri. Nici nu s-a clintit atacantul lor in duelul cu Benzar.

Eu reactionam, mai erau cateva minute. 1-0, 3 puncte...

Asa, toate se sparg acum in capul lui George Puscas. El nu e asa copt cum eram eu la meciul cu Anglia, cand am luat mingea si am dat gol.

La 23 de ani nu trebuie sa te apuci sa faci de-astea..



Eu, daca eram antrenor si desemnam alt jucator, pai ala batea! Daca ai desemnat un jucator sa bata, pai el trebuie sa bata! Antrenorul vorbeste, jucatorii asculta! Eu intram pe teren si-i luam mingea! Intram si-l puneam sa lase mingea jos! Daca am vorbit ceva, aia ramane! Eu nu am avut probleme de-astea nici ca antrenor.

Acum, nu inseamna ca Puscas trebuie scos din echipa sau ceva. E vorba de munca tuturor, a jucatorilor, a staffului, a Federatiei. Mai sunt sanse, dar dupa parerea mea...bine, depindem doar de noi.

Daca am fi obtinut un punct cu Spania pe teren propriu, eram in alta situatie", a spus Ionel Ganea la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.