Pigliacelli, mesaj emoționant la despărțirea de Universitatea Craiova: „Sunt trist că se încheie o eră!”

Italianul a susținut, joi, într-o conferinţă de presă, că este trist pentru faptul că, vineri, în faţa formaţiei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, va juca ultima oară în tricoul echipei Universitatea Craiova.

„Sunt trist că voi juca ultimul meu meci la Craiova. Bine, nu decid eu că voi juca mâine, e decizia antrenorului. Dar sunt trist pentru că se încheie o istorie, o perioadă a mea la Craiova unde m-am simţit foarte bine. Aşa că nu am de ce să fiu fericit că e ultimul meu meci la Craiova. Voi fi emoţionat pentru că voi fi pe stadionul unde am jucat patru ani. Eu sunt mulţumit de ce am realizat în România. Nu se ştie dacă mă voi întoarce sau nu, nu ştii ce se întâmplă în viaţă”, a spus Pigliacelli, care urmează să se transfere la Palermo.

„Nu pot decât să mulţumesc Craiovei!”

„Am venit acum 4 ani aici şi mă gândeam înainte cum va fi în România şi la Craiova. Iar apoi, după ce am găsit aici, cum am stat aici, am zis de ce nu am venit mai devreme. Pentru mine Craiova înseamnă foarte mult, un oraş, un club care mi-a dat tot ce aveam nevoie şi am reuşit să prind experienţă foarte mare. De aceea sunt foarte fericit de perioada petrecută aici. Eu cu cine vorbesc în Italia şi mă întreabă de România spun mereu să vină aici. Pentru că eu ce am găsit aici nu credeam atunci când eram în Italia. Eu nu pot decât să mulţumesc Craiovei pentru că m-am simţit iubit aici”, a adăugat Mirko Pigliacelli.

Referitor la meciul cu Sepsi OSK, el a precizat că Universitatea Craiova are toate atuurile pentru a se impune.

„Va fi un duel foarte greu cu Sepsi, o echipă foarte bună şi în formă. Însă noi ne-am pregătit foarte bine şi nu avem de ce să nu ne batem pentru toate cele trei puncte”, a afirmat portarul italian.