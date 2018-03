Petrescu il trimite pe Hagi la Real sau Barcelona: "Face fata ORIUNDE in lume!"

Hagi asteapta un telefon de la PSG! E sigur ca s-ar descurca mai bine decat Unai Emery. Prietenul Petrescu il vede pe Hagi la Real sau Barca!

Hagi isi cauta echipa in strainatate si spune ca e pregatit sa faca pasul cel mare, chiar la PSG. Pentru ca n-a adus Liga Campionilor la Paris, Unai Emery va fi schimbat de seici.



"Hagi poate sa antreneze oriunde. nu cred ca poate fi o echipa din lume pe care sa nu poata sa o antreneze. Inclusiv Barcelona si Real Madrid, unde a si jucat", spune Petrescu.



In strainatate, Hagi a antrenat doar in Turcia, la Galatasaray si Bursaspor.