Petrescu ii intinde o mana de ajutor lui Neagoe: "Daca e posibil sa vina la CFR, ar fi bine! Mi-as dori sa-l ajutam, dar deocamdata e la Dinamo!"

Dan Petrescu a comentat imaginile care au ingrozit fotbalul romanesc la finalul weekendului.

Eugen Neagoe a suferit un infarct chiar in timpul partidei dintre Dinamo si Craiova si a fost transportat de urgenta la spital. Petrescu, recunoscut ca fiind un antrenor care se consuma mult in timpul partidelor si gesticuleaza aproape 90 de minute, spune ca antrenorii ar trebui sa fie mai atenti cu propria sanatate si sa nu mai puna atat de mult suflet in timpul meciurilor.

Petrescu spune ca va discuta cu Neagoe imediat ce starea acestuia ii va permite si nu s-ar opune ca tehnicianul in varsta de 51 de ani sa vina in staff-ul sau la CFR.

Petrescu este de parere ca meciul de pe Arena Nationala ar fi trebuit oprit in momentul in care ambulanta a venit la banca lui Dinamo.

"Nu e bine pentru antrenori sa se consume, dar toti o fac. M-am interesat in aceste zile de starea lui. Sper sa fie bine. Cand va fi 100% voi vorbi si eu cu el si sper sa fie sanatos, sa antreneze, pentru ca asta isi doreste. Asta e viata antrenorului si i se poate intampla oricui. Guardiola a zis foarte bine: indiferent ca antrenezi campioana Angliei, a Spaniei sau o echipa din Liga a 3-a, cand incepe meciul, presiunea e pe antrenor.

Daca e posibil sa vina la CFR, ar fi bine. Eu mi-as dori sa il ajutam, dar stiu ca deocamdata el e la Dinamo. Daca va fi liber, eu zic ca i s-ar potrivi ceva mai lejer, sa nu se arunce direct. Poate ceva de genul asta, scouter sau consilier, i-ar face bine, sa nu fie presiune pe el. Nu stiam regulamentul in cazurile astea, dar daca eram arbitru, eu opream meciul. Din ce am inteles, arbitrul risca suspendarea, dar eu nu ma mai gandeam la asta", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.