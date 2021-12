Petrescu, elogiu pentru Farul după victoria de la Ovidiu: „Cel mai puternic adversar, au cel mai bun joc din România!”

În runda 20 din Liga 1, CFR Cluj s-a deplasat pe terenul Farului Constanța. Iar echipa din Gruia și-a securat cele trei puncte, învingând cu 2-0, la capătul unui meci în care elevii lui Hagi au dominat și au avut cele mai mari ocazii.

Însă, clubul din Gruia a lovit decisiv de două ori, prin Costache și Chipciu, și a menținut distanța de 8 puncte față de locul doi, ocupat de FCSB.

Cu toate acestea, Dan Petrescu este de părere că Farul practică cel mai bun joc din România, având numai cuvinte de laudă pentru echipa pregătită de Gică Hagi. De asemenea, antrenorul CFR-ului a precizat că victoria s-a datorat și norocului, care a fost de partea clujenilor.

Petrescu: „La prima ocazie la poarta lor am marcat”

„Meciul ăsta a fost cel mai greu din toate. Am întâlnit cel mai puternic adversar. Știam că acasă sunt foarte buni. Am avut mare noroc la începutl meciului.

În a doua repriză ne-au dominat total, nu am reușit să ieșim din apărare. La prima ocazie la poarta lor am marcat. Am avut și noroc, suntem realiști. Farul a bătut toate echipe, în afară de FCSB, pentru că au avut COVID-19. Au cel mai bun joc din România, dar astăzi echipa mea a reușit să scoată un rezultat mare.

Și Manea și Camora știu că trebuie să fie pe linia porții, când portarul iese. Era foarte greu să scoatem un rezultat. Sunt surprins pozitiv. Farul a dovedit și astăzi că sunt foarte buni, au trasee.

Orice jucător român de la CFR poate să fie națională. Este echipa campionă în ultimii ani. La Costache să nu ne grăbim, trebuie să avem răbdare, poate dacă ajunge la echipa națională uită să mai joace fotbal.

Eu tratez orice meci ca pe o finală. Sunt convins că cei de la Pitești vor veni să facă meciul anului și să câștige. Dacă Alibec ar fi jucat așa, ar fi fost bun și la echipa națională. Numai de el depinde. Eu dau șansă tuturor jucătorilor”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, CFR a ajuns la 54 de puncte după 20 de etape, fiind liderul campionatului, cu 8 puncte mai mult decât FCSB și 20 de puncte peste locul 3, ocupat de FC Voluntari.