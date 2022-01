”Perla” Rapidului are o ofertă din Serie B: ”Are calități certe”

Antonio Sefer (21 de ani) este dorit în Serie B, de unde are o ofertă concretă, spune impresarul mijlocașului, Florin Manea, care a vorbit și despre calitățile internaționalului de tineret. www.sport a anunțat că rapidistul stârnește și interesul celor de la Salernitana, formație care evoluează în Serie A.

„Are ofertă concretă din Serie B, dar sunt mai multe echipe interesate. Sefer are calități certe, are dribiling, șut, pasă decisivă. Este încă tânăr, are 21 de ani. Cei care se pricep la scouting văd ce îi lipsește.

Eu cred în el, este un băiat care mă ascultă. Este ca un copil, așa mi-a devenit. Ne știm foarte bine, eu știu că mama lui e foarte frumoasă. Îl știu de la 15 ani, am fost cu el la Genoa, la Middlesbrough. Erau niște bani de dat, în sfârșit… Trebuie să determin un preț până într-o anumită sumă și sper să ajungem la un numitor comun”, a spus Florin Manea, pentru ProSport.

Sefer a evoluat în 17 partide pentru Rapid în acest sezon, în campionat și Cupa României, reușind să bifeze două pase decisive.

450.000 de euro este cota de piață a jucătorului, potrivit Transfermarkt.