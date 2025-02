Cele două formații se vor întâlni pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.



Andrei Gheorghiță, mijlocașul de 22 de ani transferat de FCSB de la Poli Iași, a crescut printre suporterii Rapidului, dar acum joacă pentru rivala din capitală.



Deși în copilărie mergea pe stadionul Giulești și se identifica cu atmosfera alb-vișinie, cariera l-a dus spre alte orizonturi.



"Perla" lui Becali a crescut rapidist



"Când eram mic, v-am spus, mă jucam și toți copiii cu care mă jucam, în fine, erau și oameni mai mari care mă plăceau pentru că jucam bine și tot timpul mă luau în echipă. Erau suporteri ai Rapidului și, automat, auzind „Rapid, Rapid” încontinuu, ziceam „Hai, mă!”. Mergeam și pe stadion, nu mergeam neapărat doar la meciurile Rapidului, mergeam și la Steaua. Îmi amintesc că era Dayro Moreno, mă duceam cu mami, dar eram mic.

Când am crescut și am început să mă duc singur, am început să merg cu ei. Și cu ei unde să mă duc? La meciurile Rapidului. La acel moment, da, eram în flacăra aia cu «Rapidul, Rapidul, Rapidul»”, a povestit Gheorghiță.

"Mă uitam la FCSB și CFR"



Cu toate acestea, mijlocașul a precizat că nu a avut niciodată o echipă favorită și că a fost atras mai degrabă de fotbalul de performanță.



"Odată ce am plecat departe de casă, n-am mai putut să mă duc la niciun meci, mai ales în Superliga. Doar mă uitam la televizor și mă uitam la absolut toată lumea. Și cum FCSB a avut tot timpul rezultate mai remarcabile, mă uitam la FCSB în Europa League, în Conference League, mă uitam și la CFR. N-aveam o echipă preferată, voiam doar să ajung cât mai sus în fotbal", a continuat winger-ul.



Transferul său la FCSB a fost primit bine de suporterii roș-albaștrilor, iar Gheorghiță spune că singurul său obiectiv este să dea totul pentru echipa sa. În schimb, se așteaptă la un tratament ostil din partea fanilor giuleșteni atunci când va reveni în Giulești, însă acest lucru nu îl afectează.



"Spre surprinderea mea, m-au primit foarte bine suporterii FCSB-ului, multe mesaje de încurajare. Le mulțumesc pe această cale.

(N.r.: Cum vei fi primit în Giulești?) Probabil vor fi și înjurături, cele mai multe. Oricum, eu când joc nu prea aud ce se întâmplă în jurul meu, sunt foarte concentrat în meci și aud doar după meci. Ce contează unde ai jucat sau ce faci în viața de zi cu zi, cât timp tu pe teren îți faci treaba și dai totul pentru echipa ta?", a conchis Gheoghiță.



Cotat la 500.000 de euro, Gheorghiță a avut 52 de apariții pentru Poli Iași, marcând 5 goluri și oferind 4 pase decisive. Acum, la FCSB, vrea să demonstreze că poate face pasul la un nivel superior. În tricoul campioanei a strâns momentan cinci meciuri și a marcat un gol.