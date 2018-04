"Pentru mine, asta e adevarata Steaua!" Gica Popescu, pozitie categorica in dilema suporterilor stelisti

Gica Popescu a jucat la Steaua, pentru o scurta perioada, in 1988.

Conflictul dintre Becali si Armata a impartit Steaua in doua, si multi suporteri se intreaba care e echipa "adevarata".

Fost jucator la Steaua in 1988, Gica Popescu are o pozitie categorica: "Steaua nu poate fi decat cea care joaca acum in Liga I!"

"Ce mi se pare anormal este toata aceasta poveste legata de Steaua. Ca asta e Steaua, ca e cealalta... Voi ii spuneti FCSB, dar pentru mine va fi tot timpul Steaua. Nu stiu cine a luat Steaua pentru care am jucat si eu, a jucat si Hagi."

"Steaua e echipa care ne-a reprezentat si in cupele europene. Cine a luat-o, daca FCSB nu e Steaua? Unde este acea echipa? Au luat-o extraterestrii? Au ascuns-o? Unde a fost?"



"Este o echipa, cea care joaca acum in Liga 1. Eu in ultimii 15 ani am vazut o singura echipa, cea care joaca in Liga 1 si este continuatoarea Stelei dinainte de '89. In ultimii ani am vazut o singura echipa Steaua, cea care joaca in Liga 1. Unde e Steaua, daca nu e cea din Liga 1? Unde este Steaua la care am jucat si eu? Unde este echipa aceea?", a spus Gica Popescu la DigiSport.