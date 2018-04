Ianis Hagi l-a depasit pe Budescu: cel mai eficient jucator in 2018, cu 4 goluri si 4 assisturi! "Sa o tinem asa si cu CFR si FCSB!"

Ianis Hagi a marcat aseara, in victoria obtinuta de Viitorul in deplasare, 2-0 cu Poli Iasi.

Ianis Hagi a devenit cel mai eficient jucator in 2018, implicat direct in 8 goluri marcate de Viitorul de la reluarea campionatului. Hagi a marcat pana acum 4 goluri si a dat 4 pase de gol.

"Trecem printr-o perioada foarte buna. Speram sa o tinem pe aceeasi linie si la meciurile cu FCSB si CFR Cluj."

"Suntem foarte multi jucatori care au crescut in academie, am inceput sa jucam din ce in ce mai mult. Asta e un semn bun, toata lumea ne da incredere."

"Ne facem treaba foarte bine si in aparare, am primit doar 4 goluri de la reluarea campionatului.", a spus Ianis Hagi, intr-un interviu pe site-ul oficial al clubului.

In 2018, Viitorul are o linie de clasament de 5 victorii, 2 remize si o singura infrangere, si un golaveraj de 10-4.