Tragedie infioratoare! Autocarul unei echipe de hochei a facut accident pe autostrada, 14 morti si 3 in stare critica

Tragedia s-a petrecut noaptea trecuta pe o autostrada din Canada. Autocarul care transporta echipa de hochei Humbolt Broncos a facut accident, iar rezultate au fost devastatoare - 14 din cei 28 de jucatori, toti cu varste cuprinse intre 16 si 21 de ani, au murit pe loc.

Alti trei se zbat intre viata si moarte, iar ceilalti sunt internati in spital, cu diferite leziuni.

Thoughts and prayers to the @HumboldtBroncos players, families, and everyone involved back home in Sask. The hockey community is with you. #prayforhumboldt pic.twitter.com/r24NeRVAtz