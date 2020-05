Jucatorul care a fost bagat cu forta in somaj tehnic s-a intors la antrenamentele FCSB! Gigi Becali vrea sa scape de el in vara si asteapta oferte

Jucatorul s-a intors la antrenamente dupa ce nu a fost in cele mai bune relatii cu Gigi Becali.

Bogdan Planic a fost unul din jucatorii din romania care nu au acceptat scaderi salariale, astfel ca Gigi Becali l-a bagat in somaj tehnic fara sa mai stea pe ganduri.

Odata cu ridicarea starii de urgenta, Planic va castiga din nou salariul pe care il are trecut in contract, 15 mii de euro. Fanatik anunta ca sarbul a venit cu masina din Serbia pentru a se alatura colegilor in cantonamentul de la Berceni.

"Eu stiu daca o sa mai iau bani pe Planic? Mai are un an de contract. Daca iau acolo cateva sute de mii pe el, il dau. Ca zice nu stiu cine, ca nu stiu ce la Craiova, sa dea banii! S-a vorbit si de transferul lui in Rusia, sa dea banii!

Pe mine ma intereseaza astia ai mei, copiii mei. Copiii aia care au pana in 22-23 de ani, aia ma intereseaza pe mine. Hai si Tanase ca are 24-25, hai sa zicem. In rest, ceilalti pe care nu mai pot sa iau bani sa fie sanatosi", a declarat Becali in urma cu o saptamana la adresa fundasului central.

'Bizonul' Gnohere este asteptat sa isi faca si el aparitia la antrenamentele ros-albastrilor, dupa ce salariul sau a fost o alta problema pentru patronul FCSB.