Ucrainenii de la Metalist Harkov au înaintat o ofertă de patru milioane de euro pentru transferul mijlocașului lui Dinamo, o sumă impresionantă pentru un fotbalist din Superliga.

Basarab Panduru: ”Mie 4 milioane mi se pare o sumă din cale afară de mare pentru Cîrjan!”

Basarab Panduru consider că 4 milioane de euro este o sumă mult prea mare pe care un club ar trebui să o plătească pentru un fotbalist de calibrul lui Basarab Panduru.

Fostul mare fotbalist este de părere că situația din Ucraina este deja foarte complicate astfel încât un club să plătească patru milioane de euro pentru transferul unui fotbalist din Superliga României.

”E Ucraina, de ce să dai 4 milioane? Dai bani pe fotbalişti când eşti în situaţia în care eşti? Nu ai linişte, dar cine îţi dă voie să dai 4 milioane? Cu banii ăia poţi face alte lucruri, nu să-i dai pe un jucător.

Dinamo are o problemă în momentul ăsta pentru că banii sunt mulţi. Eu cred că Dinamo nu refuză oferta. Dar Cîrjan e de 4 milioane? Dacă era de echipa naţională şi mai dă 5 goluri în ultimul an, cât era, 10 milioane?

Dacă acum e de 4, când nu e nimic în afară de căpitanul lui Dinamo şi un jucător bun pentru campionatul nostru. Mie 4 milioane mi se pare din cale afară de mare”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.