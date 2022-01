"Păcat că acest meci, dacă-l putem numi derby". Ce îi nemulțumește pe cei de la CFR înaintea meciului cu FCSB 

Despărțite de zece puncte înaintea confruntării directe, CFR Cluj și FCSB au nevoie de toate cele trei puncte.

Dacă se impune, campioana României se va distanța aproape decisiv în cursa pentru un nou titlu, în timp ce FCSB trebuie să câștige pentru a mai păstra șanse la locul întâi.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Cristi Balaj a vorbit despre meciul din etapa a 22-a din Liga 1.

"Cu o victorie ar fi diferența mai mare, în rest campionatul, în cazul în care nu am câștiga, se dispută în continuare. Echipe mici nu mai există, am făcut eforturi și am câștigat cu greu, cu 1-0. Păcat că acest meci, dacă-l putem numi derby, se dispută ca și prim joc după perioada de pregătire. Pregătirea de iarnă este cea mai importantă și se acumulează foarte multă oboseală. Forma maximă va exista abia după al treilea sau al patrulea joc. Va fi un meci de uzură, tacticizat, rămâne de văzut.", a declarat Cristi Balaj, în direct la PRO X.