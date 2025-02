Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie, în etapa cu numărul 27 din sezonul regulat al SuperLigii României.



La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova a înregistrat toate cele trei puncte și a ajuns, în consecință, pe prima poziție în clasament.



Ovidiu Burcă, gust amar după eșecul de la Craiova + cum l-a caracterizat pe Ahmed Bani



Ovidiu Burcă, antrenorul gălățenilor, a rămas cu un gust amar după meciul de la Craiova. Tehnicianul reliefează faptul că și-ar fi dorit să plece cu măcar un punct din Bănie.



Mai mult, Burcă a vorbit și despre Ahmed Bani, care a marcat primul său gol la Galați.



”Un pic dezamăgit. Aveam mai multe așteptări de la partida asta. Nu am ce să le reproșez băieților, au avut atitudinea potrivită. Curaj, personalitate. Dar împotriva unui adversar precum Craiova e greu. Cred că am făcut un meci destul de bun, dar rămân cu amărăciunea că nu am luat nici măcar un punct.



Îți trebuie jucători care să poată rupă ritmul, să fie creativi. Am avut și noi momentele noastre, dar nu au fost îndeajuns. Ca să marcăm goluri e nevoie de mai multă forță ofensivă. La fazele fixe trebuia să fim mai eficienți. Din păcate nu am reușit să înscriem nici măcar acolo, chiar dacă avem talie.



Am spus-o încă din primele zile, în momentul în care a plecat Juri am rămas fără niciun atacant de meserie. L-am adus pe Alex Stan, e de viitor, dar are nevoie de ceva timp ca să poată producă eficient fotbal.



Sunt supărat, pentru că nu e posibil să ai un aut lateral din care să primești gol. Nu ai voie ca în următoarele minute, după ce marchezi, să primești un asemenea gol. Asta e. Din înfrângeri înveți cel mai mult.



(n.r. despre Ahmed Bani) E un jucător de calitate, e un copil de viitor. A existat oportunitatea să-l aducem la Galați și am fost de acord. Îl știu, îi cunosc calitatea. Sper să-i dea încredere reușita asta.



Ce încercăm să facem e să jucăm un fotbal total. Să ne apărăm bine și să atacăm eficient. Cred că în toate aspectele jocului mai avem lucruri de îmbunătățit. Dar, încă o dată, atitudinea pe care am văzut-o azi, curaj, determinare... Cred că putem construi un viitor”, a spus Ovidiu Burcă după meci.



Universitatea Craiova - Oțelul Galați 2-1



Ștefan Baiaram a deblocat tabela de marcaj în minutul 54 din pasa lui Safira. În minutul 72, Ahmed Bani a restabilit egalitatea, iar Denil Maldonado a adus victoria în Bănie prin reușita sa din minutul 76.