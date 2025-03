Meciul de la Galați a început cum nu se putea mai rău pentru Poli Iași. Fundașul Guilherme a fost eliminat direct încă din minutul 5, iar Oțelul a condus cu 2-0 din minutul 27, după golurile lui Markovic și Tănasă.

Ovidiu Burcă, dărâmat după Oțelul - Poli Iași

Deși a jucat în inferioritate numerică, Poli Iași a egalat până la pauză prin golurile marcate de Camara (38') și Marchioni (39'). Gazdele au rămas și ele în 10 după ce Cisse a văzut cartonașul roșu în minutul 71, iar Stefanovici a dat lovitura în minutul 90+6.

Ovidiu Burcă a evitat să își critice jucătorii după eșecul dramatic, însă susține că o echipă nici măcar nu are nevoie de antrenor pe bancă pentru a câștiga un meci după ce conduce cu 2-0 și are superioritate numerică.



"În general nu îmi place să încep să vorbesc despre jucătorii mei. Trebuie să-mi asum întreaga responsabilitate a acestui eșec. Vreau să-mi cer scuze oamenilor care au fost la stadion.



Am mulți ani în fotbal, dar ce s-a întâmplat azi nu-mi aduc aminte să fi trăit vreodată. Să ai 2-0, om în plus și să nu câștigăm meciul ăsta... mi-e foarte greu să vorbesc acum. Încerc întotdeauna să încep analizele cu mine. Îmi asum responsabilitatea acestui eșec. N-am mai văzut așa ceva! Am luat niște goluri incredibile, dar ăsta e fotbalul.



Nu vreau să acuz jucătorii. Câștigăm împreună, pierdem împreună, așa cum etapa trecută am câștigat în 10 oameni. Din păcate, azi a venit reversul.



În general mă feresc să vorbesc la cald în vestiar. Am avut o discuție cu ei. Important e să mergem înainte. Știam că ne așteaptă meciuri dure. Sunt meciuri împotriva unor echipe care sunt jos în clasament, alături de noi.



La 2-0, nu i-am simți deloc relaxați pe jucători, dar nu aveam claritate. Trebuia o posesie mult mai clară la 2-0. De la 2-0 îi vedeam puțin confuzi. A venit acel gol înainte de pauză, dar speram ca pauza să vină și să reglez niște lucruri. Din păcate, a venit al doilea gol, cartonașul roșu și al treilea gol. E ceva ce eu nu am mai trăit în fotbal. Să ai 2-0 și om în plus nu cred că ai nevoie de antrenor pe bancă pentru a câștiga, mai ales că sunt jucători cu experiență, care au trecut prin atâtea", a spus Ovidiu Burcă.