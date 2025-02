Astrit Selmani a transformat în minutul 90+8 un penalty controversat dictat de arbitrul Andrei Moroiță, pentru un henț comis în careu de Diego Zivulic.

Ovidiu Burcă: ”E frustrant! O decizie greșită, în afara spiritului jocului!”

La conferința de presă de la finalul jocului, Ovidiu Burcă nu și-a ascuns dezamăgirea în legătură cu decizia luată de centralul Andrei Moroiță. Burcă susține că hențul lui Zivulic nu a fost unul clar, motiv pentru care centralul nu ar fi trebuit să dicteze penalty pentru Dinamo.

”Nu pot să spun că sunt dezamăgit, e frustrant, pentru că am luat golul pe care l-am luat în urma unei decizii pe care noi o considerăm greșită, în afara spiritului jocului, dar asta e situația. Mi s-a părut o decizie greșită, nu vreau să vorbesc despre arbitraj, nu vreau să îi creez echipei o scuză, dar unele lucruri sunt evidente. Această decizie a venit de nicăieri, eu consider că a fost una greșită”, a spus Ovidiu Burcă la conferința de presă.

De altfel, la flash-interviu, antrenorul lui Oțelul a transmis că este destul de mulțumit de felul în care echipa sa s-a apărat în meciul cu Dinamo.

”Au jucători care știu să dicteze ritmul jocului. Azi chiar dacă nu am avut mingea atât de mult cât ne-am dorit, cred că jocul îl poți domina și neavând mingea. Din punct de vedere defensiv, cred că am făcut un meci destul de bun, poate uneori am coborât mai mult decât ne-am fi dorit presiunea, dar una peste alta, a fost un meci pe care îl duceam așa cum ar fi trebuit. Știam că la final vor veni cu mingi directe.

Au adus și un atacant, au făcut niște schimbări și au împins jocul mai direct. E normal că se pot întâmpla astfel de lucru, poate trebuia să ținem presiunea mai sus.

Schimbăm pentru că uneori suntem nevoiți. Zhelev a fost accidentat, Cisse a avut patru cartonașe, am fost obligați să schimbăm. Încercăm să stabilizăm, să găsim o formulă. Nu e bine când schimbi foarte mult. Ce e important e că jucătorii care au intrat au făcut-o foarte bine”, a spus Ovidiu Burcă.

