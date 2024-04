După ce a învins-o în ultima etapă a sezonului regular pe FCSB cu 4-0, echipa lui Cristiano Bergodi a fost lovită de ghinion. A pierdut toate cele trei confruntări din play-off (1-2 vs. Farul, 1-2 vs. Universitatea Craiova și 1-4 vs. CFR Cluj) și a apărut, printre altele, și dosarul ”Pyro”.

Antrenor ideal pentru Rapid: ”Face parte din familie”

Victor Becali a vorbit despre situația clubului din Giulești și a menționat faptul că rapidiștii nu ar trebui să se gândească la câștigarea campionatului, având în vedere că abia au obținut accederea în primul eșalon al României.

Miță Iosif era antrenorul Rapidului în momentul în care giuleștenii au revenit în prima ligă



Impresarul a mai evidențiat, de asemenea, că în cazul în care Cristiano Bergodi va fi demis, cel mai potrivit antrenor pentru Dan Șucu & Co. este Marius Șumudică. Tehnicianul este liber de contract după ce a plecat de la Gaziantep în luna martie.

”Glumind, ăsta e farmecul Rapidului. După nu știu câte rezultate bune, trebuie să facă o nefăcută. Dacă s-ar pune problema demiterii, probabil că Șumudică va fi la un moment dat antrenorul Rapidului, pentru că este de-al lor, face parte din familia lor.

Campionatul nu poți să-l iei așa, vii, ai promovat, și după doi ani iei campionatul, nu!”, a spus Victor Becali într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

Rapid București ocupă locul patru în play-off-ul Superligii României cu 28 de puncte și un golaveraj de -5 după primele trei etape desfășurate în a doua parte a campionatului.

Pentru trupa lui Bergodi urmează confruntarea cu Sepsi OSK din Giulești de luni, 15 aprilie, de la ora 20:30, în etapa cu numărul patru din play-off-ul Superligii.

Cum arată clasamentul

1. FCSB - 41 de puncte

2. CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Rapid București - 28 de puncte

5. Farul Constanța - 26 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte