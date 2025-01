Daniel Popa (29 de ani) a fost tras pe ”linie moartă” de Gigi Becali la FCSB, dar nu a rămas fără oferte. Gălățenii au încercat să-l transfere, însă atacantul i-a refuzat, motivând că ar aștepta o propunere din străinătate.



Între timp, atacantul a mai primit o șansă din partea lui Gigi Becali la FCSB, dar evoluția sa nu a fost pe măsura așteptărilor în meciul cu UTA Arad (câștigat cu 1-0), în care a fost înlocuit la pauză.



Daniel Popa, ofertat de Oțelul Galați



Cristi Munteanu, președintele Oțelului, a făcut anunțul despre Daniel Popa, care a mai jucat în România pentru Chindia Târgoviște, Universitatea Cluj și FC Botoșani.



”Încercăm să ne așezăm, am pierdut și câțiva jucători. De la începutul anului am fost preocupați de scăderea bugetului, de reducerea cheltuielilor, pentru a face totul să primim licența. Dar în același timp ducem lipsă și de un atacant. Ovidiu, de când a venit, urmărește jucători, discută cu impresari.



Pe piață în momentul acesta e greu să găsești jucători, în iarnă nu prea e migrație de jucători, fiind timpul foarte scurt. Nici nu poți să-i iei la întâmplare, la disperare.



Am avut o discuție cu Popa acum două săptămâni și am încercat să îl luăm, dar am fost refuzați de el. Aștepta ceva de afară, după s-a întors la FCSB”, a spus Cristi Munteanu, potrivit iamsport.ro.



Daniel Popa a evoluat în 30 de meciuri în acest sezon pentru FCSB, majoritatea din postura de rezervă, reușind să înscrie de două ori și să ofere alte patru pase decisive.



Site-urile de specialitate îl evaluează la 650.000 de euro pe atacantul devenit rezervă la FCSB după ce Gigi Becali l-a transferat pe Daniel Bîrligea.



Oțelul Galați, în această perioadă de mercato



Antrenor - Ovidiu Burcă (nou)



Veniri - Ahmed Bani (Dinamo / gratis), Jakob Novak (Atyrau / gratis), Julian Bonilla (Felgueiras / gratis), Alexandru Burcea (Chiajna / împrumutat)



Reveniri după împrumuturi - /



Plecări - Juri Cisotti (FCSB / 200.000 de euro), Alexandru Pop (Dinamo / 125.000 de euro), Stipe Juric (CFR Cluj / gratis), Mihai Adăscăliței (Poli Iași / gratis), Josip Tomasevic (FC Buxoro / gratis), Vasilije Djuric, Maksym Kovalyov, Diego Zivulic (contracte reziliate)