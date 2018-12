Opinie / L-ati vazut cumva pe Gino, care e mai discret ca un padrino? Gabi Chirea, despre ce a promis si ce a uitat presedintele LPF

Dupa ce a castigat alegerile pentru presedintia LPF, Gino Iorgulescu a avut aparitii publice mai rare decat ale pasarii kakapo, aflata pe lista animalelor pe cale de disparitie.

Autor: Gabriel Chirea

Pe 23 octombrie 2017, Gino Iorgulescu, presedintele in functie, castiga un nou mandat la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal, pentru perioada 2017-2022, fiind votat de 13 din cele 14 cluburi din Liga 1, in timp ce contracandidatul sau, Sorin Dragoi, presedintele ACS Poli Timisoara, a primit un singur vot, al propriului club. La conferinta ulterioara alegerilor, Iorgulescu, acompaniat la prezidiu de Ionut Calancia (director economic), Justin Stefan (secretar general), Robert Pongracz (vicepresedinte) si Marius Mitran (director de imagine), promitea, cu un discurs ca un sasait de sarpe, ca vrea sa creasca produsul Liga 1, sa creasca copii, sa creasca jucatori, ca sa avem o echipa nationala mult mai buna.

Ascultarea conferintei de presa de 30 de minute este o tortura, care ar putea sa fie probabil folosita cu mare succes in interogari, iar Iorgulescu, ca un schior priceput, a evitat abil toate intrebarile despre sprijinul venit din partea lui Liviu Dragnea, care tocmai declarase intr-un interviu ca il sustine neconditionat pentru postul de sef al LPF, sau despre faptul ca s-a laudat cu o campanie electorala temeinica prin tara, pe la cluburi, desi conducatorii de club spuneau ca l-au mai vazut la fata doar cu cateva zile inainte de alegeri si in ziua scrutinului.

Iata ce mai promitea "Don" Gino in urma cu un an, infierbantat de aburii succesului:

"Vrem sa avem un cuvant de spus in cadrul CCA, pentru ca suntem marginalizati si nu putem sa luam nicio hotarare, sunt greseli mari de arbitraj, arbitrii nu sunt analizati cum trebuie si ne-am trezit ca la urmatoarea etapa sunt din nou in teren. Vrem sa avem acolo un om, un observator, care sa vada si cum se fac delegarile arbitrilor, si cum se judeca, si cum se desfasoara activitatea. / O sa facem o echipa care sa se plimbe pe la toate cluburile, care sa le ajute sa aduca lumea la stadion. / O sa incercam sa mergem pe la oficialitatile locale, sa discutam cu ei si cu cluburile, ca sa imbunatateasca stadioanele din orasele respective, ca sa cream conditiile si sa se poata juca fotbal profesionist de Liga 1. / O sa vorbim si la nivel de conducere a statului, al guvernului, ca sa gasim solutii si sa imbunatatim bazele sportive. / Poate atragem cativa fotbalisti care au veleitati de conducatori si care au mai lucrat pe la vreun club, pe care sa-i pregatim cat de cat pentru functia de presedinte al LPF. / Vom vedea de unde am putea lua banii pentru implementarea arbitrajului video. / Vrem sa facem niste propuneri pentru reglementarea sponsorizarii, ca sa putem atrage mai multi sponsori. / Daca cluburile sunt de acord sa reglementam modul in care pot fi cheltuiti banii din drepturile tv, care sunt sume record, o vom face. / Am facut un text de lege, pe care il vom inainta Guvernului sau celor care hotarasc, ca brandurile sportive sa treaca in proprietatea municipalitatilor, ca in Italia, ca sa stopam avalansa aceasta de cluburi istorice desfiintate si de scandaluri pe marca. Daca vine cineva si preia echipa respectiva, i se preda brandul, finanteaza. Daca pleaca, brandul revine la municipalitate, fiind protejat". Masuri decente, dar puteti sa judecati singuri cate dintre promisiuni au devenit realitate...

Intrebat de jurnalisti de ce iese atat de rar in public, pentru a sustine conferinte de presa si a acorda interviuri, mai ales ca fotbalul romanesc e un produs aparte, care are nevoie de lamuriri dese si complexe, presedintele LPF spunea ca "eu am vrut sa schimb imaginea Ligii Profesioniste de Fotbal. Eu stiu ca dumneavoastra savurati sau eu stiu, cei care va privesc... Mmm... Nu am vrut sa fac din LPF o chestie personala si sa ies la televizor sa fac polemici si sa... Eu am... mmm... am vrut sa fie liniste (a cazut ceva in sala si s-a auzit un zgomot puternic), sa se desfasoare activitatea normala si in principal sa asigur banii pentru desfasurarea campionatului. De acum incolo o sa ies la conferinte de presa".

Dupa alegeri, in anul scurs de atunci, LPF a organizat doar trei conferinte de presa la care a fost si Iorgulescu printre vorbitori (sursa - canalul oficial de YouTube al LPF). Pe 6 decembrie 2017, dupa Adunarea Generala a LPF, Iorgulescu a inceput cu "Bine ati revenit la LPF! La multi ani! Ca e si Sf. Niculae...", apoi le-a cedat cuvantul lui Iustin Stefan pentru a vorbi despre "completarea statutului Ligii Profesioniste de Fotbal" si "stabilirea unor reguli pentru protejarea patrimoniului LPF si a cluburilor membre", lui Ionut Calancia pentru explicatii privind "optimizarea fiscala a activitatii LPF" si lui Robert Pongracz pentru "informarea privind arbitrajul video si adaptarea unei decizii privind implementarea acestuia in Liga 1". Din cele 14 minute, subalternii presedintelui au vorbit doua treimi, seful LPF a discutat cu aplomb despre sursa de finantare a arbitrajului video si a incheiat cu "Sarbatori fericite si tot ce va doriti!".

Pe 27 februarie 2018, la sediul LPF, a avut loc o Adunare Generala, care s-a incheiat cu o conferinta de presa la care Gino Iorgulescu a fost acompaniat tot de Stefan, Pongracz si Mitran. "Am avut o Adunare Generala pe care simteam nevoia sa o facem la incheierea campionatului regular", spunea presedintele, la inceputul unei conferinte care a semanat cu o alergare de 27 de minute prin zapada pana la genunchi, in ton cu situatia meteo din Romania, la acel moment. S-a vorbit despre aducerea arbitrilor straini la meciuri din Liga 1, drepturile de publicitate, calendarul competitional, iar Iorgulescu a fost pus in mare dificultate cand a fost intrebat despre sustinerea fatisa acordata lui Ionut Lupescu la alegerile FRF, dupa ce fusese prezent in primele randuri la lansarea candidaturii acestuia pentru postul lui Burleanu.

Pe 5 iulie 2018, cand a avut loc stabilirea "tintarului" pentru sezonul 2018-2019 al Ligii 1, interventia definitorie a lui Iorgulescu a constat in "Buna ziua. Ii urez domnului Mitran <La multi ani!> si sa va anunte dupa aceea unde va cheama la petrecere", desi a mai vorbit despre un campionat cu 12 echipe, relansarea unei ligi de tineret-rezerve, un turneu desfasurat in pauza de iarna in sala, arbitrajul video si i-a mai tras cateva bobarnace rivalului Burleanu. De atunci, Iorgulescu nu a mai avut programate conferinte oficiale de presa, atribuidu-se doar un comunicat dat ieri, intitulat "Despre conditii in fotbal", in care le reproseaza jucatorilor si antrenorilor din Liga 1 ca se plang de calitatea terenurilor si le recomanda sa se transfere in Spania sau Anglia, daca nu le convine sa joace pe terenurile inghetate sau pe glodurile din Romania.

E evident ca Iorgulescu ar putea cu greu sa sustina ritmul de conferinte impus de Dumitru Dragomir, care vorbea 1-2 ore in fiecare saptamana despre orice subiect era intrebat, de la "6-6, poarta-n casa" si potenta fotbalistilor pana la stabilirea celei mai bune retete de clatite, sau intra in direct de 10 ori pe saptamana la diverse emisiuni tv, dar 4 conferinte de presa intr-un an de zile e foarte putin (de fapt, 3 conferinte, fara cea ulterioara alegerilor).

Nu este foarte clar daca Iorgulescu este profund dezinteresat de functia pe care o ocupa, daca acesta este stilul sau de comunicare, daca evita sa-si pateze imaginea cu un fotbal suferind, daca are trac de vorbit in public, precum celebrul politician Andrusca, daca afacerile personale ii consuma mare parte din energie si nu prea mai are vigoare si pentru fotbal sau starea fizica nu ii permite sa se implice mai mult in activitatile LPF. Cert e ca activitatea "la vedere" a presedintelui Ligii seamana mai degraba cu a unui politician roman, a carui imagine publica este de absenteist si dezinteresat, de maestru al temporizarii intr-un domeniu care necesita o viteza de reactie si un ritm de lucru din ce in ce mai ridicate. Daca Iorgulescu nu isi sufleca manecile si nu incearca sa se implice mai mult in imbunatatirea fenomenului, urmatorii 4 ani de mandat vor insemna doar o vanzare de drepturi tv si 10-12 conferinte de presa monotone.