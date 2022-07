Roș-albaștrii au o remiză, 1-1 cu U Cluj, și o înfrângere în campionat, 0-2 cu Rapid, iar în preliminariile UEFA Europa Conference League au pierdut manșa tur cu Saburtalo, 0-1. Gigi Becali nu e deloc mulțumit de cum s-au prezentat jucătorii săi în primele meciuri ale sezonului și anunță că își dorește să iasă din fotbal dacă FCSB nu ajunge în grupele Conference League.

Patronul nu și-a iertat jucătorii după înfrângerea cu Rapid și a anunțat că va renunța la Ivan Mamut, transferat de la Universitatea Craiova, împreună cu Andrei Burlacu, iar la schimb l-a trimis pe Ionuț Vînă. Atacantul croat a jucat câte 14, respectiv 22 de minute cu U Cluj și Saburtalo, dar a fost de ajuns pentru a nu mai prinde lotul cu Rapid, iar ulterior Becali a anunțat că va renunța la el.

Gigi Becali a spus că a crezut că l-a păcălit pe Mihai Rotaru în acel schimb, însă a recunoscut că a fost și el păcălit cu aducerea atacantului. Nu doar finanțatorul Craiovei e „acuzat” că l-a păcălit pe patronul FCSB, ci și Valeriu Iftime, FC Botoșani fiind unul dintre cluburile de la care Becali a cumpărat cel mai mult în ultimii ani, însă fără să aibă mare succes.

Reacție genială a lui Gigi Becali



Finanțatorul vicecampioanei a vorbit despre cum l-a „păcălit” finanțatorul moldovenilor, în special cu transferul lui Răzvan Oaidă, dezvăluind că e dispus să îi trimită înapoi gratis pe Oaidă și Haruț. Gigi Becali a și glumit spunând că în cazul transferului lui Olimpiu Moruțan, luat tot de la FC Botoșani, a reușit „să păcălească și el” pe alții.

„Vreau atacant, cum l-am păcălit eu pe Rotaru, așa m-a păcălit și pe mine Iftime. Râdeam eu de el, făceam eu mișto de el, el zicea: 'câinii latră, ursul merge! lasă că mă dau eu cățel, dar până la urmă te păcălesc eu și îți iau și banii!' A râs de mine, de mi-a dat, ia-l și pe Oaidă, Moruțan, la el bine că i-am păcălit eu și pe alții. Tot am luat de la el, pe Haruț i-l dau gratis înapoi, și pe Oaidă. La Oaidă am luat și 10% dintr-un viitor transfer, că era marele fotbalist Oaidă, bă, să nu cumva să ia prea mulți bani.

Bine, Oaidă a fost fotbalist, după accidentare văd că a uitat fotbalul. Uite, Coman, el are calitate. Coman a avut o creștere mică față de meciul trecut, dacă o să mai aibă creșterea asta încă puțin, nu am ce să fac, trebuie să îl bag, chiar dacă joacă prost, m-a costat 3 milioane, să mai iau ce iau pe ele. Trebuie să îl bag, nu am ce face. Dacă el crește în următoarele 2-3 meciuri, Coman are valoare, crește el, luăm și un atacant, poate salvăm”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.